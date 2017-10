Mag je bidden in de boekhandel?

Op sommige dagen kwamen er wel honderd man naar de boekhandel in Den Haag. In traditionele kledij, noteerden observerende agenten, om te bidden. Volgens de gemeente het bewijs dat aan de Cilliersstraat in de wijk Transvaal een moskee huisvest. En dat mag niet volgens de regels van de erfpacht die bij het pand hoort. Daarom eiste de gemeente gisteren via de rechter een onmiddellijk einde aan de gebedsdiensten.

Het is niet de eerste keer dat de Stichting Qanitoen, eigenaar van het pand, met de autoriteiten te maken krijgen. Afgelopen zomer kreeg de imam Fawaz Jneid een gebiedsverbod opgelegd voor de straten rond de boekhandel. Een beslissing die de minister van veiligheid en justitie zonder tussenkomst van een rechter kan nemen als onderdeel van een nieuw pakket maatregelen tegen terrorisme. Volgens het ministerie verkondigt Fawaz Jneid een intolerante boodschap en draagt hij zo bij aan radicalisering.

Dat de omstreden imam niet meer in de boekhandel mag komen, betekent niet dat er een einde is gekomen aan de preken die er gehouden worden, aldus de gemeente. Sterker nog, afgelopen vrijdag nog werd er een bericht op Facebook geplaatst met een oproep aan het gebed deel te nemen.

Overlast

Toch staat het gebiedsverbod voor Fawaz Jneid los van de rechtszaak over de erfpachtakte, benadrukt de gemeente. In dat document staat dat de begane grond van het pand een bedrijfsruimte is en dus geen plek voor 'maatschappelijke activiteiten' als een moskee. Een kwestie van regels, aldus de advocaat van de gemeente. Bovendien klaagden omwonenden over overlast vanwege grote groepen bezoekers en bestaat de angst dat de huizenprijzen dalen op het moment dat er daadwerkelijk een moskee mag komen.

Qanitoen blijft er bij dat de boekhandel geen moskee is. Er worden lezingen georganiseerd, er wordt koranles gegeven en bezoekers komen er samen om te lezen of thee te drinken. Als er dan behoefte is om te bidden, dan is daar ruimte voor. Maar dat maakt de plek nog geen moskee. "Als christenen voor het eten bidden, is de woning ook niet direct een kerk", aldus de advocaat van de stichting.

Volgens Qanitoen is er meer aan de hand. Het zwaaien met de erfpachtakte is niet meer dan een truc om hen tegen te werken. Zoals de overheid al langer probeert te voorkomen dat de stichting, die het zeer strikte salafisme aanhangt, voet aan grond krijgt. Ze worden geobserveerd en continue verdacht gemaakt, aldus hun advocaat. Eerder werd voorkomen dat de stichting een ander pand van de gemeente Den Haag kon huren voor het organiseren van gebedsdiensten, toen eveneens onder het mom van strijdigheden met het bestemmingsplan.

De gemeente spreekt die aantijgingen tegen. Den Haag zou juist altijd de dialoog zoeken met moskeebesturen, ook als die het salafisme aanhangen, aldus een woordvoerder. Maar het bestuur van Stichting Qanitoen weigerde het gesprek aan te gaan en kwam niet opdagen bij afspraken, aldus de gemeente. Daarom konden zij niet anders dan naar de rechter stappen.

Over twee weken doet de rechtbank uitspraak.

