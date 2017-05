Lynchpartijen om heilige koe in India te beschermen

Twee jonge moslims werden anderhalve kilometer achterna gezeten door een groep woedende hindoes. De beide Indiase mannen waren ervan beschuldigd dat ze grazende koeien wilden stelen voor de slacht. De dorpelingen in de noordooste­lijke Indiase deelstaat Assam joegen hen op en sloegen hen met stokken. Op tv-beelden van de roerloze lichamen was later te zien dat de polsen van beide slachtoffers aan elkaar waren gebonden.

De politie arriveerde zondag te laat om de mannen te redden. “Toen ons eerste team op die plek aankwam, waren de twee al in kritieke toestand”, aldus een politiewoordvoerder. “Tegen de tijd dat we hen naar het ziekenhuis hadden gebracht, waren ze bezweken aan hun verwondingen.”

Het is volgens mensenrechten­activisten het zoveelste incident in een reeks aanvallen door radicale hindoes die zich opwerpen als beschermers van koeien, die voor hen als heilig gelden. Volgens Human Rights Watch zijn hierbij de laatste twee jaar zeker tien mensen omgekomen.

De meeste moslims, een grote minderheid in India, eten juist wel rundvlees

Het lot van de koe is sinds jaar en dag een splijtzwam in India. Want voor hindoes, die in het Zuid-Aziatische land de overgrote meerderheid van de bevolking vormen, is de koe de symbolische ‘moeder’ van de hindoe-natie. Het eten van rundvlees is voor de meesten van hen een groot taboe. Terwijl de meeste moslims, die een grote minderheid vormen, juist wel rundvlees eten. Ook veel dalits, of ‘onaanraakbaren’, die in het kastenstelsel op de laagste trede staan, eten rundvlees.

Koeienbejaardentehuizen De hindoe-nationalistische Indiase premier Narendra Modi won drie jaar geleden de verkiezingen met onder meer de belofte dat hij de koeien beter zou beschermen. Om die toezegging waar te maken, kondigde zijn regering vorige maand aan dat alle koeien met biometrische kenmerken zullen worden geregistreerd in een centraal computersysteem. Ook moeten alle districten grote opvangcentra opzetten voor oude runderen die geen melk meer geven – in feite een soort bejaardentehuizen voor koeien. De fel omstreden slacht van koeien is in de meeste deelstaten tegenwoordig aan banden gelegd of volledig verboden. In maart verhoogde de westelijke deelstaat Gujarat, waar premier Modi vandaan komt, de straf op het slachten van koeien van zeven jaar tot levenslang. “We zullen degenen die koeien slachten ­ophangen”, kondigde de premier van deelstaat Chhattishgarh aan. Op steeds meer plekken zijn knokploegen actief om koeien te beschermen Tegelijkertijd zijn op steeds meer plekken knokploegen actief om koeien te beschermen. Veel leden van die knokploegen, die vaak zijn bewapend met knuppels en machetes, zijn afkomstig uit de Nationale Vrijwilligersorganisatie (RSS), een fascistoïde groepering die is gelieerd aan ­Modi’s regeringspartij BJP. Modi zelf verklaarde vorig jaar ‘kwaad’ te zijn over hun aanvallen. Hij instrueerde deelstaatbestuurders om elk incident grondig te onderzoeken. Maar mensenrechtenactivisten verwijten de premier dat hij zich halfhartig opstelt. Ze beschuldigen lokale autoriteiten ervan de ‘koeienbeschermers’ de hand boven het hoofd te houden, omdat velen van hen aanhangers zijn van regeringspartij BJP. Hoe makkelijk incidenten in deze sfeer uit de hand kunnen lopen, ­ondervond vorige week nog een bestelwagenchauffeur in de noordoostelijke deelstaat Bihar. De 30-jarige Manish Mandal was zo roekeloos om te claxoneren toen hij moest wachten voor een koe. Dat kwam hem op een flink pak slaag te staan. Met een kapotgeslagen linkeroog werd Mandal overgebracht naar een ziekenhuis. Volgens lokale berichten is het onzeker of hij ooit nog met dat oog zal kunnen zien.

Koeienurine in opkomst als gezondheidsdrank Het groeiende hindoe-nationalisme in India leidt niet alleen tot geweld tegen mensen die rundvlees eten. Het versterkt ook de toe­nemende hang naar het drinken van koeienurine, die in opkomst is als gezondheidsdrank. Veel hindoes geloven dat gomutra, koeienurine, geneeskrachtige werking heeft. De urine zou onder meer helpen tegen lepra, kanker, diabetes, leveraandoeningen en astma. Ook leiders van de BJP, de regeringspartij van premier Modi, prijzen de heilzame krachten van gomutra aan. Behalve gezondheidsdrankjes en traditionale medicijnen worden van de koeienurine ook allerlei andere producten gemaakt, waaronder zeep, shampo en vloerreiniger.

