Luther kreeg geen toren in Amsterdam

Je zou denken: lutheranen en calvinisten, allebei protestants, dat is lekker samen op weg. Maar zo simpel lag het niet in de Gouden Eeuw. De lutheranen mochten dan met 26.000 leden een vijfde van de stadsbevolking vormen, de calvinisten waren de baas.

En hoe! Dat blijkt direct al bij het begin van deze Lutherwandeling door de hoofdstad. De Ronde Lutherse Kerk aan het Singel heeft geen toren. Stadsgids Wim Bos sr. (75): “Mocht niet van het calvinistische stadsbestuur. Een koepel was wel toegestaan.” Lachend: “Waardoor de kerk eigenlijk nog veel meer opviel.”

Het is Lutherjaar, en we lopen de twee uur durende wandeling die ooit bedacht is door de lutherse predikant Harry Donga. We, dat zijn, naast Bos en ik, diaken Co Engberts (50) en diens partner, kerkelijk regent Peter Wagenmaker (51). Bos heeft het thema bedacht: nooddruft en overvloed, ofwel: wat rijke lutheranen overhadden voor de armen.

In dit geval ging het overigens om de hersteld evangelisch-luthersen, een rechtzinnige afsplitsing van de gevestigde lutherse gemeente. Scheuringen waren bij de lutheranen, in tegenstelling tot de calvinisten, een zeldzaamheid. In 1952 werd de breuk gelijmd.

En zo richtten de lutheranen vanaf de Gouden Eeuw tal van liefdadigheidsinstellingen op, zoals het lutherse weeshuis aan de Lauriergracht, een schenking in 1678 van koopman Jan Geerkens. Op het fronton is nog steeds het symbool van de lutheranen te zien: de zwaan. Maar eerst passeren we een luthers goed doel uit later tijd. Aan de Herenmarkt, waar nu het West Indisch Huis zit, was tussen 1825 en 1954 een luthers tehuis voor wezen en oude lieden gevestigd.

In stilte zingen

Aan de Brouwersgracht passeren we Pakhuis De Kroon. Vanaf 1658 was dit een noodkerk, omdat de hoofdkerk aan het Spui te klein was geworden. Toen in 1671 de Ronde Lutherse Kerk af was, kon het pakhuis worden verlaten. “Maar waar ze ook kerkten, de lutherse gezangen mochten op straat niet worden gehoord”, zegt Bos. “Ja, hoe ze dat in de praktijk regelden weet ik niet. Ik denk dat het calvinistische stadsbestuur die bepaling vooral bedacht om te kunnen ingrijpen.”

Nú komt ons geld niet meer van enkele puissant rijke leden

Aan de Brouwersgracht werd in 1888 ook de lutheraan Frans Seijs geboren, vertelt Bos. “Helaas is hij niet oud geworden. In 1905 stierf hij in Vorden aan tuberculose. Seijs, onthoud die naam.”

Met deze cliffhanger in het achterhoofd wandelen we naar de Bloemgracht 65, waar vanaf 1890 het Luthers Diaconessenhuis zat, mogelijk gemaakt door het rijke geslacht Borski. In 1898 ging het ziekenhuis naar Zuid. De Borski’s (bankiers), de Insingers (kooplieden) en andere vermogenden; de lutherse kerk had aan weldoeners geen gebrek, zegt Wagenmaker. “Veel handelslieden waren luthers, en in de Gouden Eeuw was Amsterdam sowieso gigantisch rijk. Daarnaast vestigden ook rijke lutherse koopmannen uit Duitsland zich in Amsterdam.” Engberts: “Nú komt ons geld niet meer van enkele puissant rijke leden. Het is oud geld, we zijn rijk aan stenen.” Wagenmaker: “En aan geest.”