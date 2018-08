Lichaamsdelen van heiligen en de sigarendoos van Pim Fortuyn: Museum Catharijneconvent koestert relieken

Zelf houdt ze niet zo van dingen bewaren, maar als je conservator Anique de Kruijf vraagt naar haar favoriete object van de aankomende reliekententoonstelling die ze samenstelde, hoeft ze geen seconde na te denken.

Het gaat om een zo op het oog weinig bijzondere papieren wikkel. Maak je die wikkel open, dan sla je ook niet meteen achterover van ontzag. Witte, vierkante doekjes, minutieus bewerkt met weliswaar kleurrijk borduurwerk, maar dan nog maakt het weinig indruk. Dat verandert op slag, als je het verhaal achter deze reliek hoort.

Die doekjes blijken 'bedrupt' met olie die droop uit het dode lichaam van Maria Margaretha der Engelen, de 'heilige non van Oirschot', die leefde van 1605 tot 1658. "Die doekjes laten zien wat de tentoonstelling voor mij is", vertelt De Kruijf. "De schoonheid van het object is niet belangrijk. Natuurlijk laten we een flink aantal schitterende objecten op de tentoonstelling zien, maar uiteindelijk gaat het om 'het nietige' van de reliek dat tegelijk zoveel kracht heeft dat mensen die wikkel met die doekjes heel lang hebben bewaard en gekoesterd."

Een reliek is een overblijfsel van het lichaam van een heilige, of een voorwerp dat met een heilige in aanraking is geweest en waaraan wonderdadige kracht wordt toegekend. De Kruijf: "We zetten relieken uit het christendom, de islam en het boeddhisme op een respectvolle manier bij elkaar en zoeken zo naar overeenkomsten."

Die papieren wikkel is een van de ruim honderd objecten die vanaf 12 oktober te zien zijn in Museum Catharijneconvent tijdens ' Relieken', een expositie over de kracht van relieken als universeel gevoeld fenomeen. Dat u er nu al over leest, komt omdat Trouw en het Catharijneconvent benieuwd zijn naar persoonlijke relieken van lezers (zie onze oproep onderaan dit artikel).

Zand uit Mekka

"Bij de islam heb je het dan bijvoorbeeld over zand uit Mekka en doeken die in aanraking zijn geweest met het graf van de profeet Mohammed in Medina. Ze worden door een grote groep moslims als reliek beschouwd en ze zijn straks bij ons te zien. De rooms-katholieke kerk heeft heel veel heiligen; in de protestantse kerken en ook in de islam en het boeddhisme is het aantal personen dat verbonden is met relieken veel schaarser en dan heb je automatisch een minder materiële cultuur", vertelt De Kruijf.

"Moslims zullen het zand uit Mekka waarschijnlijk geen reliek noemen, maar als we kijken wat de voorwerpen met mensen doen, dan is het heel erg vergelijkbaar met hoe katholieken met relieken van heiligen omgaan. Er wordt een kracht toegekend aan het voorwerp en de gelovige haalt ook weer kracht uit dat voorwerp."

De oorsprong van christelijke relieken ligt in het oude Rome. De christenen daar hadden de gewoonte om de eucharistie te vieren op, of vlak bij het graf van de martelaren. De eerste Romeinse basilieken werden later boven op die graven gebouwd. De relieken van de heilige - meestal botten en een enkele keer een schedel - werden dan in het altaar gemetseld. Iets wat nog altijd gebruik is.

Mahoniehouten sigarenkoker met twee sigaren van Pim Fortuyn (1948-2002) © *

Zo worden in de Sint-Catharinakathedraal in Utrecht de schamele stoffelijke resten van de heilige Willibrordus bewaard en in de Maastrichtse Sint-Servaasbasiliek de botten van de gelijknamige heilige. " Die eerste martelaren hadden een leven geleid dat een voorbeeld was voor de christenen", vertelt De Kruijf.

"Ze waren bovendien verbindende personen. Hun graven waren plaatsen waar mensen elkaar ontmoetten. Het lichaam, of de relieken, werden de bindende factor. Bovendien had zo'n reliek ook de intrinsieke kracht om te bemiddelen naar God, waardoor alles mogelijk werd. Genezing, bescherming, troost: noem maar op. Alles wat mensen zochten bij God, konden ze vinden bij relieken die tastbaar op aarde waren gebleven. En dat geldt nog steeds."