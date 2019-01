Leven met aandacht: ‘Je adem is er altijd, dus kun je er altijd bij terugkomen’

Het begin

“Ik ben nu ruim zes jaar lid van mijn sangha. Elke week komen we samen met iets meer dan twintig mensen. Als student in Nijmegen kwam ik bij een lezing over mindfulness terecht. Die tijd stond in het teken van ups en downs. Ik sliep moeilijk, de stress overheerste. Toen dacht ik: misschien kan dit me uit die spiraal halen. Zo ontdekte ik Wake Up, de jongerenbeweging waartoe mijn sangha behoort.

Onze zenleraar Thich Nhat Hanh leert je ‘diep te kijken’. Daarvoor moet je eerst met je aandacht naar het moment gaan. Stel dat je een kopje thee in je handen hebt. Dan sta je stil bij waar dat vandaan komt. Je kijkt diep in je thee. Waar komt dit water vandaan? En de theeblaadjes? Zo ga je zien dat je leven en de natuur niet twee verschillende dingen zijn, maar met elkaar verbonden zijn. ‘Interzijn’ heet dat. Niet dat ik dat woord dagelijks gebruik, maar het omschrijft wel mijn leven. Het is een samenhangend zijn.”