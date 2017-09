Leraar worstelt met desinteresse van leerling voor de Bijbel

Veel leraren worstelen met de desinteresse van hun leerlingen, stelt de organisatie in het onderzoek. Schoolleiders weten op hun beurt niet goed hoe ze hun leraren kunnen inspireren de waarde van de Bijbel in hun onderwijs te verwerken. Leraren geven in het onderzoek aan dat ze kennis en vaardigheden missen om het gesprek met leerlingen zo te voeren 'dat het hen in staat stelt zelf betekenis in de Bijbel te ontdekken'.

Verus onderstreept dat de Bijbel niet alleen een geloofsboek is. "Het is ook een wijsheids- of levensboek is waaraan wij onze ervaringen kunnen spiegelen en waardoor wij ons kunnen laten inspireren als zinzoekend wezen".

Het weliswaar kleinschalige onderzoek - leraren en leidinggevenden van zes protestants-christelijke basisscholen en zes middelbare scholen werden ondervraagd - bevestigt het beeld uit onderzoek van het Nederlands Bijbelgenootschap over het aantal Nederlanders dat weleens in het Boek der Boeken leest.

Daaruit blijkt dat iets minder dan 3 miljoen Nederlanders (zestien procent van de bevolking) nog af en toe tot regelmatig in de Bijbel leest, waar dat twintig jaar geleden nog een derde van de bevolking was. Het genootschap uit Haarlem, die zich al meer dan tweehonderd jaar bezighoudt met het vertalen en verspreiden van de Bijbel, merkte bij hun onderzoek op dat ook onder christenen een groeiende groep moeite heeft om de relevantie van de Bijbel te ervaren.

