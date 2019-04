Leer jezelf de goede gewoontes aan en alles komt in orde

Ik vertelde haar dat het flossen een gewoonte was geworden. “Dat is nou zo mooi”, zei ze. “Je hoeft alleen maar de goede gewoontes aan te leren en dan komt alles in ­orde.” “Zeker”, zei ik. Ik ben fan van gewoontes, hoewel veel filosofen erop neerkijken – die houden meer van daden, gebeurtenissen, of een grote geest die de geschiedenis voortstuwt.

De liefde voor gewoontes heb ik gemeen met Maurice Merleau-Ponty, de Franse fenomenoloog die betoogt dat we niet alleen met ons hoofd denken, maar altijd tegelijkertijd ook met ons lichaam. Volgens Merleau-Ponty maken we meer keuzes met ons lichaam dan we denken en als we ons een nieuwe gewoonte eigen maken, breiden we het begrippenkader van het lichaam uit. Zo wordt onze wereld groter.

Weerstand

De mondhygiëniste had het natuurlijk niet over zomaar gewoontes: het ging haar om de juiste gewoontes aanleren, en de eer die je daarin legt. Veel mensen voelen weerstand tegen dagelijks flossen: het lijkt alsof je een deel van je vrijheid en tijd opgeeft. Nu moet je niet alleen belasting betalen en je moeder af en toe bellen, maar ook nog flossen! Toch hoeven nieuwe goede gewoontes geen inperking van de vrijheid te zijn. Ze kunnen die juist vergroten.

Michel Foucault heeft aan het eind van zijn leven mooi beschreven hoe dat werkt. Hij schreef zijn hele ­leven over macht, en in het bijzonder over hoe de mens daardoor wordt gevormd. Geen van ons kan ontsnappen aan machtsrelaties en dat is tot op zekere hoogte niet erg, want die machtsrelaties brengen ook dingen teweeg – pas als ze vastlopen is er sprake van overheersing.

In zijn late werk maakt Foucault een wending naar zelftechnieken. Daarmee bedoelt hij een ethische houding, die erop is gericht om op de juiste manier zorg te dragen voor jezelf. Hieronder valt bijvoorbeeld zelfkennis en het aanleren van bepaalde deugden. Hij brengt dit in verband met vrijheid. Vrijheid is namelijk niet los van anderen zomaar je gang gaan – dat houdt geen rekening met het feit dat we altijd in relatie tot anderen staan. Maar wanneer je zelf concreet je leven vormgeeft, kun je binnen dat web van verbindingen een vorm van vrijheid bereiken.