Lager geschoold betekent lager gesteld

Onderwerp was de zin in werk die docenten in het basisonderwijs ervoeren, de werkdruk, het doel van hun vak, het salaris, de vakanties. De vraag van de bestuurder was zo belangrijk, dat ik een tiental verwijtende blikken opving toen ik mij die middag nog een keer versprak.

Op weg naar huis realiseerde ik me dat van alle frustraties, verwijten, vragen over werkdruk, stress, burn-out die ter sprake waren gekomen deze zin de meeste nadruk had gekregen. Maakte het nou zoveel uit of je sprak over lager of over basisonderwijs?

Volgens René Gude, voormalig denker des vaderlands, zijn we de taal verleerd om te spreken over gemeenschappelijke doelen, belangen en verantwoordelijkheden. Dat komt doordat we de afgelopen decennia van solidair naar solitair gegaan zijn. Dit leidde tot wat Gude noemde de Wet van Schnabel: met mij gaat het goed, met ons gaat het slecht. Willen we een nieuwe solidariteit in Nederland bewerkstelligen, dan zouden we volgens Gude een nieuwe taal moeten leren spreken. Gude is niet de enige die zich bezint op onze taal. SER-voorzitter Mariëtte Hamer zei op 18 januari in de Hogeschool Utrecht, op een bijeenkomst over inclusieve HRM: “We moeten op zoek naar een nieuwe taal.” Die nieuwe taal zou nodig zijn, omdat onze huidige taal een financiële taal aan het worden is die de solidariteit in de samenleving ondermijnt.

'Onbedoeld zetten wij een ongelooflijke groep vakmensen, die dingen kunnen die wij niet kunnen, weg als laag' Marianne Zwagerman

Moeten we op zoek naar een nieuwe taal of moeten we onze huidige taal afstoffen, opnieuw laden en woorden vervangen?

“Stop met mensen lageropgeleiden noemen. Ze zijn praktisch opgeleid. Dan is niet slechter dan theoretisch opgeleid.” Deze uitspraak deed opiniemaker en ondernemer Marianne Zwagerman vorige week op een bijeenkomst met ondernemers. Toen iemand uit de zaal het woord lageropgeleid gebruikte, onderbrak Zwagerman de spreker en hield zo’n fel pleidooi om dat woord nooit meer te gebruiken, dat ik onmiddellijk moest denken aan de reprimande van de bestuurder over het lager onderwijs. Het filmpje dat gemaakt is van Zwagermans pleidooi is inmiddels meer dan een miljoen keer bekeken. “Onbedoeld zetten wij een ongelooflijke groep vakmensen, die dingen kunnen die wij niet kunnen, weg als laag.” Aldus Zwagerman.

“Het gaat niet zozeer om de woordkeuze, maar om de implicatie ervan,” zegt Anouk Gielen, voorzitter van de Landelijk Aktie Komitee Scholieren (Laks) vandaag in Trouw. Dat is te makkelijk, het gaat zeker ook om de woordkeuze, dat besef ik sinds die middag met de bestuurders van het basisonderwijs.