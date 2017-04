Laat kinderen kennismaken met het mysterie, of het heilige

Berichten over de aanpassing van de ‘palmpaasstok’ op een school in Den Haag brachten Geert Wilders op het woord ‘zelfislamisering’, onderdeel van het bekende ‘verraad van onze joods-christelijke cultuur’. De VVD stelde schriftelijke vragen en wil van de regering weten of ouders dan wel leerlingen druk hebben uitgeoefend, of dat de school leed aan ‘handelingsverlegenheid’.

Mocht er op de betreffende school enige onzekerheid heersen over de juiste invulling van Pasen, bij PVV en VVD is daar geen sprake van. Beide partijen weten precies waar dit bijbelse feest over gaat: over de verdediging van nationaal-culturele tradities, die bedreigd worden door moslim-migranten. En zo wordt waar wat Elsevier-columnist Syp Wynia eind vorige maand al voorspelde, onder de kop ‘Wordt Pasen vieren de volgende verzetsdaad?’ Daarin beschreef hij Pasen als de ‘nieuwe frontlijn’ van de Nederlandse identiteit, met als kernvraag: ‘Wie is er eigenlijk de baas in dit land?’

Verruim de geest

Zelf zat ik op een school – het is even geleden, dat geef ik toe – waar niet de minste verwarring bestond over wat Pasen betekende. De dood en opstanding van Christus vielen er in dezelfde feitelijke categorie als het gegeven dat de Rijn bij Lobith ons land binnenstroomde. Inmiddels ben ik afgedwaald van dit ‘feitelijke’ geloof en stamel ik bij Pasen iets over de gelijktijdige aan- en afwezigheid van God, omdat ik alleen nog in -paradoxen over het Hogere kan denken. Niet iets om kinderen van basisscholen mee lastig te vallen.

Hoewel, misschien kunnen ze in dit opzicht meer aan dan volwassenen weleens denken. Het zou in elk geval helemaal geen kwaad kunnen met hen stil te staan bij de begrippen die achter Pasen schuilgaan: verzoening, het voorbijgaan van wat was, de ruimte voor het nieuwe. Je zou het godsdienstles kunnen noemen, en waarom ook niet? Laat kinderen kennismaken met wat mensen ervaren als het mysterie, of het heilige, en vertel hen hoe de verschillende religies dat in de loop van de eeuwen hebben verwoord. Dat verruimt de geest en vergroot het inzicht in de veelkleurigheid van deze wereld, de donkere kleuren inbegrepen.

Bijzondere scholen kunnen dat vanuit hun eigen traditie doen, al dan niet met aangepaste palmpaasstokken, en openbare scholen vanuit een wat afstandelijker positie, maar nuttig is het in beide gevallen. Dat wordt te weinig onderkend. Op protestantse en katholieke scholen wordt het vak godsdienst/levensbeschouwing steeds verder uitgehold, bleek eerder dit jaar uit onderzoek. Op openbare scholen ontbreekt het vaak geheel. Wel is onlangs in de Eerste Kamer een wetsvoorstel aangenomen dat de financiering van ‘godsdienstig en humanistisch vormingsonderwijs’ op openbare scholen garandeert. PVV en VVD stemden tegen. Vanuit hun joods-christelijke-zwarte-piet-en-paashaas-traditie.