Kun je nog met een keppeltje op door Amsterdam?

Grishaver sprak zijn zorgen uit over antisemitisme in een interview dat de gemeente Amsterdam woensdag op haar website plaatste, naar aanleiding van de Nationale Holocaust Herdenking van komende zondag.

Zelf ben ik liberaal joods. Ik draag geen keppel, dus heb er zelf geen last van. Jacques Grishaver

Onder meer Ruben Vis, secretaris van het Nederlands-Israëlitisch Kerkgenootschap (NIK), de koepel van orthodoxe joden, heeft andere ervaringen. Hij deelde het interview met Grishaver op Twitter met een vraag aan zijn volgers: ‘Is dit ook jouw ervaring?’ Het leverde een handjevol verbaasde reacties op. Zo tweette Joël Erwteman: ‘Grishaver is in de war. Doe ik regelmatig en mn kinderen ook. Vermoedelijk geen ervaringsdeskundige, onze Jacques.’ Jair Eisenmann, vice-voorzitter van de Amsterdamse VVD-fractie, tweette dat hij in ‘een ander Amsterdam’ leeft.

Overal waar Ruben Vis loopt, draagt hij zijn keppeltje, zegt hij. “Ik kom in alle wijken, van Zuid, Bos en Lommer, tot Slotervaart en de Bijlmer. Geen nare reacties.” Dat is weleens anders geweest. Zo’n vijftien jaar geleden kreeg hij op straat regelmatig scheldkanonnades naar zijn hoofd. Maar tegenwoordig levert een keppeltje geen problemen op, is zijn ervaring. Wat niet wil zeggen dat er geen sprake is van antisemitisme, benadrukt Vis. “Het is niet voor niets dat synagoges en joodse instellingen door de marechaussee worden bewaakt.”

Naroepen Ook Ronnie Eisenmann, bestuursvoorzitter van het Centrum Informatie en Documentatie Israël (Cidi), herkent zich niet in de uitspraak van Grishaver. Het komt weleens voor dat hij wordt nageroepen ('Jood!'), zegt Eisenmann, maar daar laat hij zich niet door tegenhouden. "Zeker in Amsterdam-Zuid, waar ik woon en werk, draag ik altijd een keppeltje. Mijn kinderen ook. Ik heb daar nauwelijks problemen mee gehad." Hij kan zich voorstellen dat er mensen zijn die zich in sommige buurten ‘wat unheimisch voelen’ met een keppeltje op. "Als iemand wordt nageroepen, gebeurt dat meestal door moslimjongeren in de wijken waar zij wonen", zegt hij. "Als er spanningen zijn in Israël, merken we dat dat vaker gebeurt."