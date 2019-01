Kumbh Mela: met 100 miljoen hindoes de rivier in

Kumbh Mela is al minstens 1500 jaar oud en vindt zijn oorsprong in een legende die vertelt over de tijd dat de goden op aarde leefden. Die goden streden met demonen om een kruik (kumbh) met nectar die mensen onsterfelijk kon maken. De god Vishnu morste wat nectar op vier plekken, en op die plaatsen wordt nu om beurten het festival georganiseerd.

Dit jaar is Prayagraj – of Allahabad, zoals de stad tot oktober vorig jaar werd genoemd – het bedevaartsoord. In de stad in het noorden van India wonen iets meer dan een miljoen mensen, maar deze weken barst Prayagraj uit zijn voegen door alle bezoekers. In 2013, tijdens de vorige Kumbh Mela, ondernamen zo’n 100 miljoen mensen de pelgrimstocht. Ter vergelijking: aan de jaarlijkse pelgrimstocht naar Mekka, de hadj, nemen zo’n 2 miljoen mensen deel.

Hindoes in Uttar Pradesh © AFP

Allerlei soorten hindoes komen op het feest af. Er zijn sadhoes bij, hindoeïstische asceten, die naakt het water in gaan nadat ze zich hebben ingesmeerd met as. Kluizenaars doorbreken speciaal voor deze gelegenheid hun jarenlange isolement. Maar er komen ook heel veel gewone hindoes die vaak uren moeten wachten voor ze aan de beurt zijn voor hun duik.

In India staan de verhoudingen tussen de hindoeïstische meerderheid en religieuze minderheden de laatste jaren op scherp. Met het aantreden van premier Modi in 2013 won het hindoeïstische nationalisme aan populariteit. India staat nu op de tiende plek in de jaarlijkse ranglijst van gevaarlijkste landen voor christenen. Ook de verhoudingen tussen hindoes en moslims zijn gespannen. Soms worden moslims aangevallen of vermoord door extremistische hindoes omdat ze koeienvlees verhandelen.