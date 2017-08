Kruisbeelden geliefd bij dieven, plastic replica biedt soelaas

Volgens de stichting staan er ruim drieduizend kapellen en kruisen in Limburg en het laatste jaar krijgt de stichting steeds meer meldingen van diefstal of vernieling. "De afgelopen weken bijna wekelijks", zegt voorzitter Matheu Bemelmans.

Het gaat om zogeheten klein religieus erfgoed: kruisen langs de weg, beelden in een dorp of veldkapellen. "Er is geen patroon in de diefstallen en vernielingen te ontdekken. Bij sommige kostbare beelden denk ik dat het om het materiaal te doen is, maar er worden ook beelden onthoofd of met leuzen beklad."

De afgelopen weken krijgen we bijna wekelijks meldingen van diefstal of vernieling voorzitter Matheu Bemelmans

De stichting adviseert om vooral beelden van waardevol materiaal weg te halen en te laten namaken. "Onze afdeling in Venray is gespecialiseerd in kunststof replica's", zegt Bemelmans. "Vrijwilligers maken een mal en vullen die met vloeibaar kunststof. Een week later is dat uitgehard en kan de replica geverfd worden."

Ze zijn volgens Bemelmans niet van hun origineel te onderscheiden, maar wel een stuk minder kostbaar dan de beelden van brons, koper of ijzer. Zijn verwachting is dat de diefstallen hierdoor afnemen.

