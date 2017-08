Kruiningse dominee reed rond met spionage-kastje

Dat bevestigt een woordvoerder van de politie aan Trouw. Bredeweg speelt de hoofdrol in een conflict dat zijn orthodox-protestantse kerk, de Gereformeerde Gemeente, al maanden in de greep houdt. Dat begon allemaal toen een van zijn toenmalige diakenen hem aansprak op zijn intimiderende werkwijze. Bredeweg beschuldigde de diaken er vervolgens van dat die een vrouwelijk familielid oneerbaar had betast.

Kort daarop stapte de predikant naar de politie. Na een anonieme tip had hij een kijkje genomen onder zijn auto, en daar zou hij een apparaatje hebben aangetroffen dat er niet thuishoorde. Volg- of afluisterapparatuur, vermoedde zijn advocaat. Het dingetje is inderdaad 'bedoeld om data te verzamelen', laat de politie nu weten. Wie het kastje heeft geplaatst en of het ding iets heeft geregistreerd is onduidelijk. Naar dat laatste doet de politie nu nader onderzoek.

Ik kan en mag zoiets niet gebruiken Privérechercheur Hans Radojewski, die onderzoek deed namens de diaken

'Voor tegenpartij is dit te riskant' Uit het kamp van diaken Jansen komt het ding in ieder geval niet, zegt privérechercheur Hans Radojewski, die afgelopen maanden namens de familie Jansen onderzoek deed. "Ik kan en mag zoiets niet gebruiken. Juridisch is het erg riskant, dus tel maar uit: ik ga mijn goede naam niet te grabbel gooien voor een kerkruzie. Ik vooral heb onderzocht hoe Bredeweg zich pastoraal opstelt." Radojewski heeft wel al een tijdje een vermoeden van wie het apparaatje komt. "Iemand uit de kringen van de dominee heeft het eronder geplakt." Hij zegt de foto's bezit te hebben die Bredeweg van het apparaatje gemaakt heeft, 'en daarop zie je dat het ding nog helemaal nieuw is'. Op de achtergrond is volgens hem nog iets interessants te zien: een terrein van mensen uit het kamp-Bredeweg. De predikant en zijn kerk hebben zich al die tijd onthouden van commentaar. Dinsdag waren ze niet bereikbaar. Kerken uit de regio hebben een onderzoekscommissie ingesteld. Die probeert helder te krijgen hoe het nu verder moet met de getroebleerde gemeente. Lees ook: Bidden voor een oplossing in de Kruininger kerkruzie

