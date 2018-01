Kroeggesprek over kerkbezoek

"Wat?", antwoord ik. "O, je bedoelt: De belendende percelen nat houden?"

Lees verder na de advertentie

Exact, zegt hij en leegt met grote slokken zijn glas bier. Thuis is er een brandje, vervolgt hij. Ruzie. Misschien omdat we nog aan elkaar moeten wennen. We begrijpen elkaar niet altijd.

Dat herken ik op een andere manier, antwoord ik. Er zijn bijvoorbeeld weinig mensen die snappen waarom ik naar de kerk ga. Naaktlopen, oké. Moet je de bak in? Kan gebeuren. Maar christen?

Ik snap ook niet, zegt hij, wat jij met de kerk hebt. Hij bestelt nog een pilsje.

Als het op het tv-journaal over 'christelijke partijen' gaat, zet ik me al schrap

Jij denkt bij geloof aan allerlei rare dingen, zeg ik. Geen wonder. Als het op het tv-journaal over 'christelijke partijen' gaat, zet ik me al schrap. Ze menen overal het gesis van de paradijsslang te horen en zijn tegen het homohuwelijk, tegen abortus, tegen euthanasie, tegen hulp bij voltooid leven. Zoals ze vroeger tegen de stoomtrein en tegen pijnstillers bij een bevalling waren.

Ja, maar de kerk zelf is toch ook een gekke boel? zegt Jan. Met dominees die in een zwarte boerka een lange monoloog houden. En van de paus mogen mensen niet eens hun mobieltje omhoog houden. Alsof God en zijn engelen bang zijn om onvoordelig op de foto te komen. Hij neemt nog een slok. Ik volg hem zonder tegenzin.