Kopten in Egypte zijn bang en voelen zich onbeschermd

Het dorpje Nazlet Hanna, aan de oevers van de Nijl in het zuiden van Egypte, is in rouw. Zeven van de 29 omgekomen Koptische christenen bij de aanslag van vrijdag, kwamen er vandaan. Langs een met palmbomen omgeven irrigatiekanaal is een tent opgezet waar de mannen van het dorp zich verzamelen voor de begrafenisceremonie. De meesten vechten tegen hun tranen.

Op vijf minuten loopafstand door de stoffige, onverharde straten van het dorp, zitten de in zwart geklede vrouwen in een zaaltje. Zij laten hun emoties wel ruimschoots de vrije loop. "Mijn oom. Zijn twee zonen. Zijn kleinzoon, zijn kleindochter", somt secretaresse Mariam Farouk haar omgekomen familieleden op. "En er zijn veel gewonden van wie we niet weten hoe ernstig het is."

Extremisten van tereurgroep Islamitische Staat doken met jeeps op uit de woestijn en vielen een bus en een auto aan die op weg waren naar een klooster in Minya, een provincie zo'n 220 kilometer ten zuiden van Cairo.

Zij dwongen iedereen uit te stappen. De mannen werden gescheiden van de vrouwen en kinderen en werden gedwongen het islamitisch gebed op te zeggen. Toen zij weigerden, werden zij doodgeschoten. Ook enkele vrouwen en minstens twee kinderen werden vermoord, anderen raakten zwaargewond.

Sheikh Saad Abdel Qader, een leider van de lokale moslimgemeenschap was als een van de eersten ter plekke. De slachtoffers waren van dichtbij door het hoofd en de hals geschoten. De aanblik van een dood kind heeft hem 's nachts wakker gehouden. "Neem eerst mijn zoon mee", hoorde Sheikh Saad een van de gewonde vrouwen zeggen toen de ambulances waren gearriveerd.

Reeks van aanslagen

De aanslag is de zoveelste klap voor de Koptische gemeenschap in korte tijd. Vorige maand vielen ruim veertig doden door bomaanslagen in twee kerken in Tanta en Alexandrië op Palmzondag, in december trof een kerk in Cairo hetzelfde lot. In februari kondigde IS aan dat christenen hun 'favoriete prooi' zijn. Prompt werden er verschillende Kopten in Noord-Sinaï, waar de strijd tussen IS en het Egyptische leger het hevigst is, vermoord. In Alexandrië werd een Koptische drankverkoper de keel doorgesneden door een extremist.

"Ik ben bang voor mijn zoon en dochter", zegt Mariam. Sinds IS opriep christenen te vermoorden vertrouwt ze in de bus diegene die naast haar zit niet meer. "Ik ben bang om naar mijn werk te gaan en niet meer terug te komen." De angst onder Kopten wordt versterkt door het gevoel dat de regering hen niet kan of wil beschermen.

"Alleen God kan ons beschermen, de staat beschermt niemand. Die kan namelijk niet eens zichzelf beschermen", zegt Mariam. "De staat faalt."

Pater Kirollos, de geestelijk leider van het naburige dorp Fashn, begrijpt de angst van Mariam. "Er wordt na elke aanslag veel beloofd, maar er gebeurt vervolgens niets", zegt hij.

President Abdel Fattah Al-Sisi toonde daadkracht door enkele uren na de aanslag bombardementen uit te voeren op 'terroristenkampen' in Libië, waar de aanslagplegers zouden zijn getraind. De kampen behoren echter tot een aan Al-Qaeda, en niet IS, gelieerde groep. Een groep bovendien die betrokkenheid ontkent. Vooral de Libische veldmaarschalk Khalifa Haftar, een bondgenoot van Egypte die strijd voert tegen islamistische milities, heeft baat bij de Egyptische bombardementen. Pater Kirollos denkt niet dat de daders van de aanval rechtstreeks vanuit Libië kwamen. "Ze verbleven hier in Egypte. Zeker weten."

Fashn ligt in de Beni Suef, een provincie net ten noorden van de grens met Minya. Sektarische spanningen leiden in deze regio's regelmatig tot problemen. Vorig jaar werd een Koptische vrouw naakt door de straten gesleept door een menigte moslims, omdat haar zoon een relatie met een moslimmeisje zou hebben gehad. De daders zijn vooralsnog niet opgepakt of veroordeeld.

Kopten voelen zich gehaat, en slecht behandeld door moslims Pater Kirollos

Pater Kirollos is bezorgd over positie van christenen in de maatschappij. "Kopten voelen zich gehaat, en slecht behandeld door moslims", zegt hij. "Na de aanslag in december leefden de Egyptische media twee dagen mee met de Kopten, daarna interviewden ze de familie van de aanslagpleger, en maakten van hen ook slachtoffers."