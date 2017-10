Koppensnellen is van alle tijden

Die was 18 jaar eerder ontketend door de 'Mahdi', een 'verlosser'. God had, zo predikte de heilige man, hem opgedragen de terugkeer van Jezus voor te bereiden, vanwege het spoedige einde van de wereld.

Ook moslims kennen, net als christenen, een hoofdrol toe aan Jezus in de eindtijd. IS en aanverwante groepen denken, evenals destijds die Mahdi, dat het bijna zo ver is. Kitchener preekte niet over het laatste oordeel, maar een griezel was hij wel. Na zijn zege, behaald met machinegeweren tegen speren, liet hij de in 1885 overleden Mahdi opgraven en onthoofden. Hij wilde diens schedel gebruiken als inktpot, maar kreeg bevel hem weer te begraven. Later ontving deze geüniformeerde koppensneller een adellijke titel en werd hij minister van oorlog. In de Boerenoorlog liet hij Zuid-Afrikanen creperen in concentratiekampen.

Toch was in Australië koppensnellen door blanke wilden, 'ter wille van de wetenschap', lange tijd doodgewoon. De afgelopen decennia probeerden Aboriginals, de oorspronkelijke Australiërs, Europese musea ertoe te bewegen afgehakte schedels van hun voorouders terug te sturen. Ze willen hen alsnog fatsoenlijk begraven of herbegraven.

Blanke superioriteit bewijzen

Duizenden hoofden van Aboriginals vonden destijds een plek in Europese collecties, vooral in 'moederland' Groot-Brittannië. Bijgeloof wilde dat schedelmeting de blanke superioriteit kon bewijzen. De Australische leveranciers hoefden niet te moorden. Lijkenschennis volstond. Ze kregen hun koopwaar van ziekenhuizen of de politie, als die een slachting had aangericht onder Aboriginals. Ook grafroof was een optie. Dat alles gebeurde vooral in de tweede helft van de negentiende eeuw. Maar zelfs vijftig jaar geleden waren er nog Australische boeren die een schedel van een Aboriginal op hun dashboard plaatsten. De Britse krant The Guardian besteedt geregeld aandacht aan deze praktijken en gaf al in 1898 Kitchener van katoen.

De westerse wereld denkt nu anders en veel schedels zijn terug in Australië. Verleden tijd dus. Echt? Replica's van schedels van Aboriginals zijn via internet nog steeds verkrijgbaar, met of zonder staander, voor op het bureau. En wat te denken van een 'educatieve' tentoonstelling van geconserveerde lijken die Nederland rond toert? Volgens de organisator zijn het Amerikaanse lichamen, geschonken aan de wetenschap. Later bekende hij dat er ook Chinezen te kijk staan. Volgens een actievoerder is bij een expositie in New York toegegeven dat de lijken daar van geëxecuteerde Chinezen konden zijn.

Misschien deugt dat necrofiele circus toch ergens voor. Stuur er inburgerende migranten heen. Dan weten ze wat voor land dit is.

