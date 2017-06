Klopt dat 'Suiker'feest eigenlijk wel?

In hun ogen dekt de huidige term niet de lading. Zoetigheid hoort bij het feest, maar, zo luidt de vrees, door de nadruk op dat element verliest de feestdag zijn spirituele betekenis.

Moslims die van het woord 'Suikerfeest' af willen verwijzen naar de oorspronkelijke Arabische benaming. Die luidt 'Eid al-Fitr', oftewel 'feestdag van het verbreken van de vasten'.

Waar de term 'Suikerfeest' dan vandaan komt? Behalve in het Nederlands komt het woord ook in het Turks voor. Daar zegt men 'Şeker Bayrami'. Maar gangbaarder lijkt er Ramadanfeest, 'Ramazan Bayrami'. Volgens taalkundige Thomas Milo, onder meer gespecialiseerd in het Turks, is de benaming waarschijnlijk in Turkije ontstaan. Hij vindt 'Şeker Bayrami' terug in een Turks-Engels woordenboek uit 1890. "Misschien verwijst het naar de zoetigheid die men nuttigt. Een andere mogelijke theorie is dat het gaat om een geval van spraakverwarring. Het woord 'şükür', wat 'dank' betekent en een rol speelt bij het feest, zou langzamerhand zijn veranderd in 'şeker' - en dat betekent dus 'suiker'."

De woorden 'Ramadanfeest' en 'Beiram' kwamen eerder in het Nederlandse woordenboek voor dan 'Suikerfeest', zegt Ton den Boon, hoofdredacteur van de Dikke Van Dale. Hij ging alle voorgaande edities van het woordenboek er op na. "Pas sinds 2005 komt 'Suikerfeest' voor. Een erg jong woord dus."

Ook het Urdu heeft een benaming voor de afsluiting van de ramadan die aan zoetigheid doet denken. 'Mithi Id', 'zoet feest', luidt een van de termen. Maar, zegt Den Boon, etymologisch kun je daar twee kanten mee op. "Dat 'zoet' kan naar suiker verwijzen, maar het zou ook 'klein' kunnen betekenen."

