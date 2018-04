Klooster trekt jongeren met rust en regelmaat

Een klooster, dat leek dominee Catharinus van den Berg meer iets voor veertigers zoals hij, dan voor jongeren. Maar op de jongerenweekenden in kloostercomplex Nieuw Sion bij Deventer kwamen zoveel jonge mensen af dat hij daar met anderen in de herfst een oecumenisch jongerenklooster begint, het eerste in Nederland. Vijftien twintigers kunnen er tussen de twee maanden en een jaar een kloosterleven leiden, en tegelijkertijd studeren of werken.

"Jongeren ademen het ritme en de structuur van het klooster", zegt Van den Berg, die onder andere verbonden is aan de gereformeerd-vrijgemaakte kerk in Dronten. Hij merkte bij het 'proefdraaien' in de weekeinden dat ze zich makkelijk voegden in het schema van vieringen met getijdengebeden, inclusief zeven minuten stilte. "Ze vinden hier een spirituele krachtplek. Hier kom je in een bepaalde concentratie, en verder is er niks. Je moet je richten op wat er wel is, en dat ben jezelf, en dat zijn de anderen."

Depressies

Het jongerenklooster wil een rustplek bieden aan de generatie die, zoals de organisatie het omschrijft, 'zich suf chat', veel onrust en chaos in het leven ervaart, die worstelt met de druk om te presteren en gelukkig te zijn en waarin veel burn-outs voorkomen. En depressies.

Hier luiden drie keer per dag de klokken. Dan laat je alles uit je handen vallen en merk je dat er iets belangrijker is dan al dat gejaag Dominee Catharinus van den Berg

"Hier luiden drie keer per dag de klokken. Dan laat je alles uit je handen vallen en merk je dat er iets belangrijker is dan al dat gejaag. En dat is de ziel", zegt Van den Berg, die de groep samen met zijn vrouw gaat begeleiden - zij heeft het ontwerp gemaakt voor de pij die ze gaan dragen.

Het jongerenklooster gaat twee verdiepingen en een kapel huren van het complex in het groen, even buiten Diepenveen. Het klooster werd jarenlang bewoond door monniken van de trappistenorde, maar voor hen werd het te groot. De laatste cisterciënzers vertrokken twee jaar geleden.

De stichting Nieuw Sion heeft het complex gekocht. Er is nu een groep van circa tachtig vrijwilligers die er bidt en werkt in de stijl van de monniken. Mobiele, parttimemonniken noemt directeur Peter Dullaert ze. Ze hebben hun leven en werkzaamheden buiten de gemeenschap, maar ze doen regelmatig mee aan de getijdengebeden. "Zij willen het gebed wel een plek geven in hun leven, maar ze trekken nog niet de consequentie om hier te gaan wonen", zegt Dullaert.

Het is wel de bedoeling dat er op den duur een leefgemeenschap komt in het klooster. "Maar de jongeren snellen ons nu met het Jongerenklooster vooruit", zegt Dullaert. "Het is ironisch en wonderlijk tegelijk dat de jongeren hier nu als eersten hun intrek nemen. Dat is min of meer per ongeluk zo gegaan, maar je kunt het ook een wonder noemen."

De directeur houdt nog wel een slag om de arm: er is belangstelling, maar de groep is nog lang niet vol. Bewoners van het jongerenklooster betalen 500 euro huur per maand. Daarvoor krijgen ze een kamer en een programma, er komen bij voorbeeld twee keer per week gastsprekers. Het verblijf is aan een maximum van een jaar gebonden. Begeleider Van den Berg: "Het is niet de bedoeling dat ze de nieuwe kloosterlingen worden. Ze kunnen hier inspiratie opdoen waarmee ze weer de wereld