Kerkgebouwen in Groningen: overlevenden van de geschiedenis

De kerk als tijdmachine’ is een prentenboek dat de geschiedenis vertelt van de vaak eeuwenoude kerken in de provincie Groningen . De felgekleurde tekeningen verwijzen naar concrete historische gebeurtenissen. Van Bonifatius tot het multifunctionele kerkgebouw.

Als je door het Groningerland rijdt zie je ze vaak al in de verte staan. Oude kerkgebouwen, vaak een beetje op zichzelf. Je zou haast een beetje medelijden met ze krijgen, zo eenzaam lijken ze. Vaak staan die kerken er al eeuwen en ze hebben alles wel zo’n beetje meegemaakt. Oorlogen, revoluties en natuurrampen. Ze hebben het allemaal overleefd. De gelovigen kwamen, het werden er heel veel en ze gingen ook in groten getale weer weg, niet zelden schouderophalend. God sloop langzaam weg uit Groningen, maar de kerken bleven staan als overlevenden van de geschiedenis.

Beeldend kunstenaar Stefan de Keijser uit het Groningse Oudeschans vertelt samen met cultuurhistoricus Martin Hillenga in ‘De kerk als tijdmachine’ het verhaal van de oude Groninger kerken en wat er om hen heen gebeurde. Van Bonifatius, via de beeldenstorm naar de leegloop in de tweede helft van de vorige eeuw.

Groots in details

© Afbeelding uit ‘De kerk als tijdmachine’.

Het is bedoeld voor de jongste lezers onder ons, maar zoals bij elk goed prentenboek kunnen ook volwassenen hun ogen uitkijken. De tekeningen zijn groots in de details. Een kat in een kerkportaal, een monnik die een boek leest en een rijk uitgevoerd orgel. Door al die visuele kwinkslagen komen lang vervlogen tijden als vanzelfsprekend dichterbij. De teksten zijn soms bijna ronkend, als in een spannend jongensboek. Zo lezen we bij de Beeldenstorm (1566): “In en rondom de kerk zijn mannen en vrouwen bezig om dingen te vernielen. En die donkere lucht voorspelt weinig goeds…”

© Afbeelding uit ‘De kerk als tijdmachine’.

‘De kerk als tijdmachine’ is een uitgave van Stichting Oude Groninger Kerken, die als motto voor haar beleidsplan 2017-2020 een citaat van de Groninger cultuurhistoricus Johan Huizinga koos: “Als we cultuur willen we behouden, moeten we haar blijven scheppen”. Dat doet de stichting nu al vijftig jaar en dit prentenboek – een uitgave vanwege dit gouden jubileum – uiteindelijk ook.

© Afbeelding uit ‘De kerk als tijdmachine’.

Monumentenzorg in optima forma. De kerk als tijdmachine.

Stefan de Keijser

Martin Hillenga

Uitgeverij Wbooks i.s.m. Stichting Oude Groninger Kerken.

80 blz., 14,95 euro