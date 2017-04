Kerken richten zich op introducés

De pastoors, predikanten en kerkelijk werkers die naar de Goede Herderkerk in Nijkerk zijn gekomen, komen uit alle hoeken van christelijk Nederland. Maar hun doel is hetzelfde: meer mensen naar de kerk krijgen. Vandaag legt Michael Harvey, initiatiefnemer van Back to Church Sunday in Groot-Brittannië, hen uit dat kerkgangers daar een cruciale rol spelen.

Back to Church Sunday is een kerkelijke campagne, waarbij kerkgangers wordt opgeroepen een vriend mee te nemen naar een kerkdienst. In 2004 startte Harvey dit project in Groot-Brittannië. Inmiddels doen meer dan 25.000 kerken in zeventien landen mee. In september start de campagne ook in Nederland onder de naam 'Kerkproeverij'. Meer dan twintig kerkgenootschappen doen mee. Harvey is even in Nederland om uitleg te geven.

De een oppert dat kerkgangers bang zijn om saai gevonden te worden, de ander denkt dat gelovigen opzien tegen moeilijke vragen over het geloof

Bang om uit te nodigen Om zieltjes winnen gaat het niet direct, legt Harvey uit. "God roept iedereen op het evangelie te verspreiden, maar als die boodschap in de kerk klinkt, kijken de meeste kerkgangers weg. Daar besteden kerken nu te weinig aandacht aan." Erna Peijnenburg, pastoor van de Alkmaarse oud-katholieke parochie van de Heilige Laurentius, herkent dit. "Parochianen die vrienden meenemen naar de kerk, dat klinkt goed. Maar ik ben bang dat de meesten huiverig zullen zijn. Als de parochie dit niet wil, kan ik het niet doordrukken." Kerkelijk werker Anneke van der Kooi uit het Friese Burgum en Hurdegaryp denkt dat vooral mensen tussen de vijftig en de zeventig jaar niet met het concept uit de voeten kunnen. "Ouderen in het bejaardentehuis en jongeren gaan met mensen van verschillende achtergronden om, maar juist die vijftigers en zestigers zitten vast in de eigen groep." Zij staan niet alleen. Volgens Harvey durft 80 tot 95 procent van de kerkgangers niemand uit te nodigen. "Hoe zou dat komen?", vraagt hij aan de zaal. De een oppert dat kerkgangers bang zijn om saai gevonden te worden, de ander denkt dat gelovigen opzien tegen moeilijke vragen over het geloof. "Het grootste probleem is dat de samenleving zo negatief aankijkt tegen religie", roept iemand vanuit de zaal. Meteen klinkt instemmend gebrom. "Dit heeft allemaal te maken met angst", zegt Harvey. "Ik hoor overal ter wereld hetzelfde." Als het Gods bedoeling is dat iemand tot geloof komt, gebeurt dat ook. Wij zaaien, maar God geeft de groei

Over de streep Dominee Wouter Bakker van de hervormde gemeente Nieuweroord-Noordscheschut hoopt zijn kerkgangers enthousiast te maken voor het project. "Een persoonlijke uitnodiging kan mensen met een kerkelijk verleden over de streep trekken, maar ik vraag me toch af of dit ook werkt voor nieuwe doelgroepen. Volgens mij is het lastiger hen binnen te krijgen." Volgens Harvey moeten kerkgangers niet voor hun vrienden denken. "Gelovigen zitten vaak met gekromde tenen in de kerk. O nee, wat zegt de dominee nu weer. En: hoe komt de preek over op mijn vriend? We moeten leren dat niet alles perfect hoeft te zijn." Zal het project succesvol zijn in Nederland? "Als het Gods bedoeling is dat iemand tot geloof komt, gebeurt dat ook. Wij zaaien, maar God geeft de groei."

