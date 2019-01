Kerkasiel in Den Haag houdt ermee op nu Armeens gezin in Nederland kan blijven

Het kerkasiel in de Bethelkapel moest voorkomen dat het uitgeprocedeerde Armeense gezin Tamrazyan zou worden uitgezet. Dat gezin – vader, moeder en drie kinderen, van wie er twee inmiddels meerderjarig zijn – deed een beroep op het kinderpardon, maar dat werd afgewezen. Dankzij het akkoord dat de coalitiepartijen gisteravond sloten over het kinderpardon kan de familie Tamrazyan in Nederland blijven. Daarom, zeggen de kerkasiel-organisatoren, is de kerkdienst die het gezin bescherming bood niet meer nodig.

Lees verder na de advertentie

Het gezin werd aanvankelijk opgevangen door de gereformeerd-vrijgemaakte kerk in Katwijk. Het gezin bivakkeerde een paar weken in het Katwijkse kerkgebouw. Die gemeente zag het organiseren van een doorlopende kerkdienst niet zitten. Omdat de wet zegt dat de overheid een godsdienstoefening niet zomaar mag binnenvallen, zou zo’n kerkdienst voorkomen dat het gezin zou worden opgepakt en uitgezet.

De doorlopende kerkdienst in Den Haag begon op 26 oktober. De landelijke leiding van de Protestantse Kerk in Nederland schaarde zich vrijwel onmiddellijk achter de actie. “Een belangrijke doelstelling van het kerkasiel in de Bethelkapel is bereikt”, schrijft predikant Derk Stegeman in een verklaring. Hij is coördinator van het kerkasiel. “Het is nauwelijks te bevatten dat de familie Tamrazyan straks onbekommerd de straat op kan gaan.”

Lees ook:

Wat is er afgesproken over het kinderpardon? Dinsdagavond werd overeenstemming bereikt over het kinderpardon. Een overzicht van de afspraken en concessies.

In de Bethelkapel komt het kinderpardon-nieuws bitterzoet binnen In de Haagse Bethelkapel is het Armeense gezin Tamrazyan voorzichtig positief over het kinderpardonakkoord dat de vier coalitiepartijen hebben gesloten.