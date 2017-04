Kerk wist van pedofiele voorkeur opgepakte priester

In de achttien jaar sindsdien zijn volgens de kerk nooit berichten over misdragingen over hem binnengekomen. De 52-jarige Nico S. wordt verdacht van het maken van een grote hoeveelheid naaktfoto’s van Cambodjaanse jonge­tjes.

De politie verdenkt de priester er niet van dat hij ze ook heeft aangeraakt. In Nederland werkte S. onder meer als luchthavenpastor op Schiphol en als godsdienstleraar op een basisschool. Volgens de kerk is altijd “strak gemonitord dat hij niet alleen met jongeren zou werken, maar altijd samen met anderen”. De kerk heeft hem er tijdens zijn opleiding toe verplicht hulp te zoeken.

