Kerk in Nicaragua mikpunt na steun demonstranten in bloedig machtsspel Ortega

De priester heeft nog geen tijd gehad om de kogelgaten in de muren van zijn kerk op te vullen en te bedekken met pleister. Edwin Román Calderón (58) - gegroefd gelaat, zware wenkbrauwen - stapt de laatste trede op naar de ingang van de Iglesia San Miguel, in het centrum van Masaya, een stad ongeveer vijfentwintig kilometer ten zuidoosten van de Nicaraguaanse hoofdstad Managua. Hij wijst naar drie gapende, grijze deuken in de witte muur, ongeveer anderhalve meter links van de hoofdingang van zijn kerkje.

"We zaten hier midden in de vuurlinie", zegt Román. Hij laat twee kogelhulzen zien. "Flink kaliber, ik denk dat ze uit een AK-47 kwamen."

Het zijn de littekens van de eerste weken van mei dit jaar. In de weken daarvoor waren landelijke demonstraties tegen regeringsbezuinigingen op pensioenen uitgegroeid tot een ware volksopstand tegen het regime van president Daniel Ortega, die sinds 2007 voor de tweede keer het land als president regeert en dat volgens zijn tegenstanders op dictatoriale wijze doet.

De demonstraties werden meteen met grof geweld door politie en paramilitairen de kop in gedrukt. Volgens mensenrechtenorganisaties zijn meer dan driehonderd doden gevallen, meer dan tweeduizend mensen gewond geraakt en honderden gearresteerd. Masaya, met net iets minder dan honderdvijftigduizend inwoners, werd een broeinest van verzet tegen de regering, en juist hier werd dat zo hard mogelijk neergeslagen. Ten minste vijfendertig mensen kwamen volgens mensenrechtenorganisaties in Masaya om. Vele tientallen zijn gewond geraakt of gearresteerd.

Volgens de demonstranten is er van die linkse idealist maar weinig over. Sinds hij in 2007 opnieuw tot president gekozen werd, leidt hij volgens hen een corrupt regime dat de democratische instituties in het land heeft afgebroken, het parlement en het hooggerechtshof heeft gezuiverd van tegenstanders en bijna alle media in het land onder zijn controle heeft gebracht.

Ortega bracht in 1979 de brute dictator Anastasio Somoza ten val. Hij deed dat als leider van de socialistische guerrillabeweging Sandinistisch Front voor Nationale Bevrijding (FSNL). De beweging is vernoemd naar de legendarische Nicaraguaanse rebellenleider Augusto Sandino. In de jaren tachtig genoot hij grote populariteit als linkse revolutionair, tussen 1985 en 1990 was hij ook al president.

"De parochie, de kerk, mijn huis hier veranderden in enkele dagen tijd in een geïmproviseerde kliniek en een plaats waar geweld kon worden gerapporteerd en gedocumenteerd door mensenrechtenorganisaties", vertelt Román. "Als priester kon ik niet aan de zijlijn blijven staan."

Net als in de rest van het land braken oppositiedemonstranten hier straten open en gebruikten ze de stenen om wegblokkades op te zetten. Net als in de rest van het land sloeg de regering terug door politieagenten met scherp te laten schieten en door gemaskerde en gewapende burgers, loyaal aan Ortega, als paramilitairen de straten af te laten stropen, op zoek naar tegenstanders van het regime.

"Het was hier, in de straten om de kerk, een slagveld", herinnert Román zich. "Het brak hier vooral los op 11 mei. Ik hoorde in de avond gegil, schoten. Ik zag mensen over straat rennen om weg te komen voor de kogels en de politie. Ze werden opgejaagd door gemaskerde agenten en paramilitairen."

Doelwit van bedreigingen

"Hij werd hier door een vriend binnengedragen. Ze vertelden me dat hij was doodgeschoten door een politieagent", herinnert Román zich zuchtend. "Hij zou voor de agent hebben geknield, gesmeekt voor zijn leven, maar die schoot hem toch in zijn borst. Hij stierf hier in de kerk. We konden niets meer voor hem doen."

De constante stroom doodsbange en gewonde demonstranten naar zijn kerk trok een zware emotionele wissel op de priester, maar hij betaalde ook een andere prijs. Al snel werd hij zelf het doelwit van bedreigingen, via de telefoon en via sociale media, en enkele weken nadat het geweld was losgebroken besloot hij dat het niet langer veilig was om in zijn huis naast de kerk te verblijven. Hij dook onder in het huis van mensenrechtenactivist Álvaro Leiva die eerder deze week zelf zei vanwege bedreigingen naar Costa Rica te zijn gevlucht.

Ook in veel andere steden en dorpen boden priesters een veilige haven aan demonstranten. Het bracht de Rooms Katholieke kerk in een moeilijke positie

Inmiddels is hij terug in zijn huisje naast de kerk. Op 17 juli wisten politieagenten en paramilitairen middels Operación Limpieza ('Operatie Schoonmaak') Masaya en andere oppositiebolwerken weer onder controle te krijgen. Demonstranten werden gearresteerd of vluchtten, de blokkades zijn afgebroken. Er vielen bij de operatie tenminste vierentwintig doden. In Masaya wordt nu gepatrouilleerd door gemaskerde politieagenten, bewapend met automatische wapens en scherpschuttersgeweren. Volgens Ortega is de 'normaliteit' in Nicaragua weer teruggekeerd.

"Dat is gewoon niet waar", zegt Román scherp. "Je kunt niet spreken van normaliteit als een regering jaagt op haar eigen burgers, die ongewapend demonstreren."