Kerem Karahisar leerde van zijn kinderen wat liefhebben is

Het begin

“Op vakantie in Turkije kwam ik – net zoals ik als klein jongetje deed – weer eens in een badhuis, een ­hamam, in Ankara. Zo kwam ik op het idee om er een te beginnen in Hengelo. In feite is het een kleinschalig welnesscentrum. Het leek me wel iets voor het drukke, ­gestreste leven in Nederland.

Je kunt pas vrede met jezelf hebben als je aandacht hebt voor ­lichaam en geest

“Ik ben geboren en getogen in Hengelo, en net zo goed een drukbezet man, maar ik heb ook een spiritueel leven. Vader worden maakte mij een bewuster man.

Een geboorte, dat is gewoon een wonder dat je meemaakt en waar je de hand van de Schepper in ziet.

Er wordt een heel nieuw boek ­geopend. Toen de eerste kwam was ik 26, nu heb ik drie dochters en een zoon. Zij hebben me ook geleerd wat liefhebben is. Ik weet nu dat het hele leven eigenlijk bestaat uit aandacht geven en krijgen.”