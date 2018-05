Keppeltjes en hoofddoeken verbreken samen de vasten

IJverig pent Hafsa Chairi (27) mee met de toespraken. Dat humor ontwapent. Dat het toch vrij ingewikkelde proces van de interreligieuze dialoog uit drie fasen bestaat. Bord en bestek heeft ze zolang weggeschoven. Die zijn pas tegen half tien weer nodig, bij het verbreken van de vasten, op de Nationale Iftar in een tot Turks restaurant omgebouwde protestantse kerk in de Haagse Schilderswijk.

Hier kwamen vanavond zo’n 180 prominente moslims, joden en christenen bijeen, op uitnodiging van het Contactorgaan Moslims en Overheid (CMO). Ook minister Wouter Koolmees van sociale zaken schoof aan. Het thema van de avond was ‘bruggen bouwen’. Volgens CMO-voorzitter Rasit Bal is dat ‘heel erg’ nodig. “We vinden dat het niet heel goed lukt om groepen bij elkaar te brengen. En de ramadan is een goede gelegenheid om dat centraal te stellen.”

Keppeltjes, hoofddoeken, een imam in vol tenue: ze zitten hier vanavond zo veel mogelijk door elkaar. De tafelschikking is geheel op de achterliggende gedachte van verbinding aangepast. “We hebben juist mensen die van elkaar verschillen naast elkaar gezet”, zegt Hanneke Gelderblom. De joodse uit Den Haag dacht namens het Overleg Joden, Christenen en Moslims mee over de avond en houdt ook een toespraak.

Pijnpunt Israël

Van tevoren hebben ze het ook gehad over het voornaamste pijnpunt nu: de onrust in Israël. Maar dat aanstippen? “Ik ga dat niet proberen”, zegt Gelderblom resoluut. “Als je in je eentje te ver dat mijnenveld in loopt – ik blijf even bij het beeld – dat is onverstandig, dat overleef je niet. Nee, dialoog vergt tijd en vertrouwen. Het is niet de avond om alles op tafel te leggen. Voor veel mensen is het nog maar de eerste fase van dialoog, de kennismaking.”

Er klinkt zacht gerinkel in de keuken. Het is bijna half tien, tijd om de vasten te verbreken. Een imam gaat voor de microfoon staan. Met lange, krachtige uithalen – de microfoon kan het volume maar net aan – zingt hij de Arabische gebedsfrasen voor. Bij de laatste noot hebben sommige gasten al een dadel of stuk brood in de aanslag: zij hebben ’s ochtends om zes uur voor het laatst iets gegeten.

Hafsa Chairi kijkt op van haar notitieblok. De communicatiedeskundige uit Bodegraven is ook vicevoorzitter van de stichting Religies Voor Vrede. “Letterlijk ál mijn vrienden zijn anders dan ik: gelovig, niet-gelovig, Surinaams, Turks, noem maar op. Dus op zich hoor ik weinig nieuws vanavond. Maar toch, je moet jezelf blijven ontwikkelen. Dan pas kun je je ook echt met anderen verbinden.”