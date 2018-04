Kees Vuyk wint de Socrates Wisselbeker voor zijn veelomvattende studie naar ongelijkheid

Volgens juryvoorzitter Paul Cobben was het geen makkelijke beslissing, want ook het boek van Ger Groot (‘De geest uit de fles’) maakte indruk, terwijl Ignaas Devisch’ ‘Het empathisch teveel’ actualiteit heeft gekregen door de discussies rond hulporganisaties. Ook Lieve Goorden en René ten Bos Toch haalden de shortlist, maar de vijfkoppige jury vond geen titel zo verrassend als ‘Oude en nieuwe ongelijkheid. Over het failliet van het verheffingsideaal’. Winnaar Kees Vuyk (1953) publiceerde voorheen vooral veel over cultuurbeleid.

Prikkelend aan zijn boek is allereerst de constatering dat het ideaal van verheffing op haar grenzen is gestoten. Een tijdlang ging het met die verheffing heel goed, legt Vuyk uit. In de late twintigste eeuw hebben vrijwel alle bovengemiddeld slimme Nederlanders de opleiding kunnen volgen die zij aankonden - alleen onder allochtonen zit waarschijnlijk nog veel onbenut talent. Maar het gevolg van die geslaagde volksverheffing is dat er een nieuwe en volgens Vuyk amper erkende tweedeling is ontstaan, namelijk die tussen hoogopgeleiden en laagopgeleiden – tegenwoordig liever praktisch ingestelde mensen genoemd. Begin twintigste eeuw liepen in de lagere klassen nog bovengemiddeld slimme mensen rond, schrijft Vuyk, maar door de naoorlogse braindrain is dat amper meer het geval. Zo ontstaan er verschillende, van elkaar gescheiden gemeenschappen op basis van intelligentie: nieuwe ongelijkheid.

Zelf heeft Kees Vuyk van die verheffing juist geprofiteerd, vertelt hij in een van de verhalende intermezzo’s van zijn boek. Dat hij als zoon van ‘Kleine luyden’ – Vuyk stamt uit een familie van boomkwekers – in 1965 naar het lyceum mocht, sprak niet bepaald vanzelf, dat hij later in het opstandige Amsterdam psychologie ging studeren al helemaal niet. Wat dat betreft was hij exemplarisch voor zijn generatie, en die ervaring bood hem ook zicht op de nadelen van al die kansen op doorstroming. Want gaandeweg, nadat Vuyk had gekozen voor filosofie en kunst (hij promoveerde op Nietzsche en Heidegger), verdiepte de kloof tussen hem en zijn ouders. Zoals zoveel anderen verwijderde dit slimme kind zich niet alleen fysiek van het ouderlijk huis – studenten bleven in de stad wonen waar ze studeerden, maar ging hij ook anders leven en denken. Zo ontstaat de nieuwe ongelijkheid waarop Vuyk in zijn boek op wijst.

Kees Vuyk publiceerde veel over kunst en cultuur, maar met zijn veelomvattende studie naar het failliet van het ver­hef­fings­ide­aal werd hij bekend bij een groot publiek

Later werd Kees Vuyk universitair docent cultuurbeleid in Utrecht, nadat hij onder meer directeur van het Nederlandse Theater Instituut was geweest. Hij schreef vooral veel artikelen over de waarde en betekenis van kunst en cultuur – en nu dus een veelomvattende studie over het failliet van het verheffingsideaal dat hem zelf de carrière heeft gebracht die een eeuw vroeger onmogelijk geweest was.

Maar is ‘Oude en nieuwe ongelijkheid’ eigenlijk wel een filosofisch betoog, of toch eerder een sociologische studie? Daarop heeft Vuyk zelf wel een antwoord. Het gaat hem in zijn boek niet alleen om de feiten, maar veel meer over de kaders waarbinnen die feiten zichtbaar worden. Filosofen kunnen erop wijzen als zo’n kader sleets begint te raken, en dat is volgens Vuyk het geval bij de tegenstelling arm-rijk. In de negentiende eeuw werd die arm-rijk-tegenstelling voor het eerst gezien als hét probleem van onze samenleving; in de twintigste eeuw hoopten we de verschillen via beter onderwijs op te lossen.