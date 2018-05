Katholieke zusters dwongen duizenden vrouwen tot onbetaald werk

In de hoog ommuurde gestichten, die in handen waren van de congregatie van de Zusters van de Goede Herder, zaten ‘gevallen vrouwen’: prostituees en ongewenst zwangeren, maar ook verwaarloosde en misbruikte kinderen. De eerste bekende gevallen stammen uit 1860, de meest recente uit 1973. Ze leefden als slaven. Zes dagen per week werkten de vrouwen in stilte in wasserijen en naai-ateliers. Praten was verboden, vrienden maken ook. Wie ontsnapte, werd opgespoord en teruggehaald.

Lees verder na de advertentie

Sommigen belandden er nadat ze door een rechter waren veroordeeld voor een vergrijp, anderen werden erheen gestuurd vanwege bijvoorbeeld onkuisheid. De definitie daarvan was overigens ruim. Wie werd verkracht door een geestelijke, werd soms onkuisheid verweten en moest daarvoor in het gesticht boete komen doen. En wie volgens de zusters opstandig was, werd met medicatie rustig gehouden. Er waren ‘liefdesgestichten’ in Tilburg, Almelo, Zoeterwoude (Zuid-Holland) en Velp (Gelderland).

We hebben hem ook gevraagd om het te onderzoeken, maar hij zei: dit valt buiten mijn mandaat Annemie Knibbe van Vrouwenplatform Kerkelijk Kindermisbruik

Over de gestichten doen al decennialang geruchten de ronde, maar de ernst en omvang van het probleem was altijd onduidelijk. Net als bij het seksueel misbruik en geweld door geestelijken hebben kerk en overheid hier weggekeken, zegt Annemie Knibbe van Vrouwenplatform Kerkelijk Kindermisbruik (VPKK), een lotgenotenorganisatie. “De overheid wist hiervan. Die bestelde bij de congregatie hemden voor het leger. Kinderbescherming en rechters plaatsten er kinderen. Als je wegliep van huis, kon je door de kinderrechter naar zo’n gesticht worden gestuurd.”

Flinke verdiensten De congregatie verdiende volgens NRC goed geld aan de gratis arbeid. Niet alleen de kerk en de overheid lieten er regelmatig kleding wassen en naaien, ook textielfabrieken en confectiebedrijven wisten de zusters te vinden. De krant baseert zich onder meer op gesprekken met voormalige ‘gevallen vrouwen’ en op documenten uit archieven. Of de huidige bestuurders van de rooms-katholieke kerk ook op de hoogte waren, is niet bekend. De bisschoppenconferentie kon daar woensdag niet direct antwoord op geven. Wim Deetman, die namens de kerk groot onderzoek deed naar seksueel misbruik en geweld, is vijf jaar geleden geïnformeerd. Knibbe van VPKK: “We hebben hem ook gevraagd om het te onderzoeken, maar hij zei: dit valt buiten mijn mandaat. Op onze vraag om dan een nieuw onderzoek te beginnen, is hij niet ingegaan.” De VPKK heeft nu de Tweede Kamer per brief opgeroepen om vanuit Den Haag zo’n onderzoek op te tuigen. Knibbe: “Van de kerk hoeven we het niet meer te verwachten.”