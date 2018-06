Katholiek Utrecht verzet zich tegen de sluiting van de Sint-Catharinakathedraal

Eigenlijk wijst maar weinig tijdens de zondagse mis in de Sint-Catharinakathedraal erop dat hier nog niet zo lang geleden een onheilstijding heeft plaatsgevonden. Alles gaat zoals dat al lang van tevoren is bepaald. Er wordt voorgelezen uit het boek Exodus: ‘Alle woorden die de Heer tot ons gesproken heeft, zullen wij onderhouden’. Toch is de rust bedrieglijk.

Lees verder na de advertentie

Een week eerder maakte een bestuurslid namens de samenwerkende Utrechtse parochies op deze zelfde plek het principebesluit bekend dat de Sint-Catharinakathedraal wordt afgestoten. De kerk zou te duur in het onderhoud zijn. Het parochiebestuur heeft de aartsbisschop van Utrecht, kardinaal Wim Eijk, verzocht de kerk zoals dat heet ‘aan de eredienst te onttrekken’ en hoopt de kathedraal te kunnen verkopen aan het naastgelegen Museum Catharijneconvent. Voor Eijk zou dit een persoonlijk verlies zijn, zijn bisschopszetel staat er. De verderop gelegen Augustinuskerk zou de nieuwe kathedraal moeten worden.

© Werry Crone

Het is een hele bijzondere kerk. Het heeft ruimte, geschiedenis en een befaamd koor Pim Walenkamp

Pim Walenkamp (44), vaste kerkganger van de Catharina en voorzitter van het bisschopsgetrouwe Contact Rooms-Katholieken hoorde het allemaal aan en werd boos. Inmiddels is hij een van de woordvoerders van een in de haast opgericht actiecomité dat ervoor pleit dat de kathedraal voor de katholieken van Utrecht behouden blijft. “Het is een hele bijzondere kerk. Het heeft ruimte, geschiedenis en een befaamd koor. Er staat een uniek orgel dat niet kan worden verplaatst. Verder is het een laat-gothische kloosterkerk. Daar zijn er maar heel weinig van. Het is absoluut onjuist dat de je met de Augustinus financieel voordeliger uit bent dan met de kathedraal. De Augustinus is juist zeer duur in het onderhoud, onder meer vanwege verzakkingen en de slechte ondergrond, dus van kostenbesparing komt niets.”

© Werry Crone

Het zijn al met al onrustige tijden in katholiek Utrecht. Vandaag werd ook nog eens afscheid genomen van pastoor Ton Huitink , die van het ene op het andere moment werd overgeplaatst. Huitink gaf leiding aan een fusie van de katholieke parochies van Utrecht die onder meer de sluiting van een groot aantal kerken gaat betekenen, waaronder waarschijnlijk dus ook de Sint-Catharinakathedraal.

Als kardinaal Eijk hier niet voor gaat liggen, ga ik niet meer naar de kerk Hedwig Duindam (57)

Daar gaat het tijdens de voorbeden toch even over, over dat wat iedereen bezighoudt. Er wordt gebeden voor de vertrekkende pastoor en ook voor zijn opvolger. “Dat hij de fusie-operatie tot een goed einde weet te brengen. Een goed einde waarin de financiën zijn gesaneerd, maar ook een waarin de katholieke gemeenschap van Utrecht zich wil herkennen.”

© Werry Crone

Na de mis wacht de gelovigen een tegenvaller: er is geen koffie. Dus wordt er maar voor de kerk nagepraat. De gelovigen maken zich zorgen, maar sommigen hopen nog op een ‘wijs besluit’ van kardinaal Eijk die een eventuele sluiting nog moet goedkeuren. “Hij moet ervoor gaan liggen”, zegt Hedwig Duindam (57). “Doet hij dat niet dan ben ik weg. Dan ga ik niet meer naar de kerk.”

Pim Walenkamp is ondertussen strijdbaar. Het actiecomité, waarvan ook organist Wouter van Belle deel uitmaakt, komt deze week voor het eerst bij elkaar. “We willen van het parochiebestuur alle feiten op tafel en ook een gesprek met de bisdomleiding. Nu denk ik dat dit allemaal met Eijk is voorgekookt, dus veel hoop heb ik niet. Maar we gaan het gesprek positief in.”