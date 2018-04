Kardinaal Eijk ziet af van aanvraag eretitel voorganger

Het Holocaust herinneringscentrum Yad Vashem in Jeruzalem kent de eretitel ‘Rechtvaardige onder de Volkeren’ toe aan niet-Joden die zich tijdens de Tweede Wereldoorlog tegen de Jodenvervolging hebben verzet en daarbij grote risico’s hebben genomen. Kardinaal Jan de Jong (1885-1955) protesteerde in de oorlogsjaren herhaaldelijk tegen de anti-Joodse maatregelen van de Duitsers en tegen de deportaties van Joodse landgenoten. De Jong leek dus in aanmerking te komen voor de Yad Vashem-onderscheiding. Er was zelfs al een datum voor de uitreiking gepland.

Onduidelijk is wat kardinaal De Jong precies geweten heeft van de activiteiten van zijn naaste medewerker

Maar toen doken er vorige maand berichten op dat een naaste medewerker van De Jong, monseigneur Felix van de Loo, na de oorlog heeft geprobeerd het verloop van het proces tegen een neef van hem te beïnvloeden. Die neef, Willem van de Loo, was als lid van een speciale SS-eenheid betrokken bij het martelen en vermoorden van verzetsmensen. Onder zijn slachtoffers waren ook Joden. Hij werd ter dood veroordeeld, maar die straf werd later omgezet naar zeven jaar celstraf en tbs voor onbepaalde tijd. In 1956 kwam hij vrij.

Onduidelijk is wat De Jong precies geweten heeft van de activiteiten van zijn naaste medewerker. Dat wilden mensen die ook betrokken waren bij de aanvraag graag nader onderzoeken, maar het aartsbisdom geeft geen toegang tot zijn archieven.

Het aartsbisdom zegt dat Eijk de aanvraag heeft ingetrokken omdat hij niet wil dat kardinaal de Jong en Yad Vashem in opspraak raken. Zelf gaat het aartsbisdom de zaak niet onderzoeken.