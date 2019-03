Kardinaal Eijk luistert: De Catharinakerk in Utrecht gaat toch niet dicht

“De aartsbisschop heeft oog en oor voor de bezwaren die vanuit de parochie en daarbuiten zijn gekomen”, schrijft het bestuur van de samenwerkende Utrechtse parochies in een verklaring die zaterdagmiddag werd gepubliceerd. Bij zijn beslissing heeft de aartsbisschop ook de betekenis van de kathedraal voor het bisdom meegewogen. Het is de kerk waar zijn bisschopszetel staat.

De kerk, gebouwd tussen 1470 en 1551, werd te duur, ook gelet op de voortdurende terugloop van het aantal katholieken in Utrecht

Het parochiebestuur is teleurgesteld over het besluit. Het kondigde vorig jaar zomer aan dat de Catharinakerk ‘aan de eredienst moest worden onttrokken’, zoals het officieel heet. De kerk, gebouwd tussen 1470 en 1551, werd te duur, ook gelet op de voortdurende terugloop van het aantal katholieken in Utrecht. De geloofsgemeenschap zou verder moeten in de Augustinuskerk, die wordt gerenoveerd.

Verkoop Er was vergaande overeenstemming over verkoop aan Museum Catharijneconvent, onderdeel van hetzelfde kloostercomplex als de kathedraal. Die zou voor een symbolisch bedrag van een euro worden overgedaan. Het parochiebestuur had zo in eigen ogen gezorgd voor een solide basis voor de toekomst van de kathedraal. “Dit zou een heel mooie bestemming zijn voor de kathedraal: er wordt iets samengebracht wat bij elkaar hoort”, zei René Grotenhuis, projectleider bij kerkfusies, er destijds over. Maar tegen deze plannen van het parochiebestuur was fel verzet. Verontruste parochianen richtten een actiecomité op. Een petitie tegen sluiting van de kerk werd 1800 keer ondertekend. “Eijk moet ervoor gaan liggen”, zei een van hen onlangs nog tijdens een protestbijeenkomst. Als hij dat niet zou doen, dan zou het comité desnoods in beroep gaan bij de paus - die beslist er uiteindelijk over. De aartsbisschop heeft geluisterd naar de bezwaren. Waarom hij nu met dit besluit komt, en of de nuntius er namens de paus op heeft aangedrongen, wil Eijks woordvoerder niet zeggen. Hij verwijst naar de verklaring van de samenwerkende parochiebesturen, ook voor de vraag of het aartsbisdom bereid is hen financieel of anderszins te steunen bij het onderhoud van de twee kerken.

Nieuwe fondsen zoeken Van het bisdom moet het parochiebestuur op zoek naar nieuwe fondsen. Ook dringt Eijk aan op een snelle fusie van twee andere parochies, Sint Salvator en Sint Ludgerus. Het parochiebestuur overlegt inmiddels met Museum Catharijneconvent hoe de kerk toegankelijker kan worden gemaakt voor het publiek. De katholieke kerk kampt ook in Utrecht met een geweldige leegloop. In 2014 werd voorspeld dat vijf van de veertien kerken dicht zouden moeten. In 2016 werd gerapporteerd dat in 2020, dus volgend jaar, nog maar 395 gelovigen in het weekend naar de kerk zouden gaan. Pastoor Ton Huitink, die een synode organiseerde over de toekomst van de kerken in Utrecht, zei destijds in een toelichting: “Dat aantal halen we nu al niet meer.” Huitink, die vorig jaar plotseling werd overgeplaatst, had het gevoel dat Utrecht aan twee, zelfs aan één kerk wel genoeg zou hebben. “Het is altijd gevaarlijk om dat zomaar te zeggen, maar mijn gevoel zegt dat je aan twee of drie kerken in Utrecht meer dan genoeg hebt. Misschien wel aan één.”

