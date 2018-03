Kampenstrijd in het Vaticaan kost hoge functionaris de kop

Opnieuw moet een hoge functionaris in het Vaticaan het veld ruimen. En opnieuw speelt daarbij de voortdurende strijd tussen aan de ene kant het conservatieve kamp van de rooms-katholieke kerk dat zo terugverlangt naar de vorige paus, en aan de andere kant de aanhangers van paus Franciscus een belangrijke rol.

Dario Vigano werkte sinds 2015 aan de hervorming van de communicatieafdeling van het Vaticaan. Hij gold binnen het Vaticaan als een rijzende ster. Maar vorige week ging hij de fout in. Ter gelegenheid van het vijfjarig ambtsjubileum van paus Franciscus werd een in elf banden gevatte uitgave over de theologie van paus Franciscus gepresenteerd. Bij die presentatie las Vigano voor uit een brief van Benedictus XVI naar aanleiding van die nieuwe uitgave waarin de vorige paus het een ‘dom vooroordeel’ noemde dat het werk van Franciscus een magere theologische en filosofische basis zou hebben.

Benedictus geldt als een groot theoloog, terwijl Franciscus veel meer als een man van de straat doorgaat

Die kritiek valt paus Franciscus nogal eens ten deel. Benedictus geldt als een groot theoloog, een studeerkamer-paus, terwijl Franciscus veel meer als een man van de straat doorgaat. Benedictus ontkende in de brief dat er een inhoudelijke breuk bestaat tussen zijn pauselijke jaren en die van Franciscus. Dat is een boodschap die het Vaticaan graag verspreidt.

De persafdeling van het Vaticaan verspreidde ook een foto waarop de brief van Benedictus te zien is. Maar die foto liet niet de héle brief zien en bovendien waren een paar regels onleesbaar gemaakt. Vanuit conservatieve hoek werd de druk op het Vaticaan opgevoerd om de volledige brief vrij te geven. Conservatief-katholieke twitteraars kwamen in het geweer met de hashtag #releasetheletter (‘Geef de brief vrij’). Dat had tot gevolg dat het Vaticaan afgelopen weekend de volledige brief publiceerde.

Toen bleek dat Benedictus in zijn brief er zijn verbazing over uitspreekt dat in de uitgave over de theologie van Franciscus ook een bijdrage was opgenomen van de Duitse theoloog Peter Hünermann. Die laatste heeft altijd veel kritiek geuit op het pausschap van Benedictus en diens voorganger, Johannes Paulus II.

Benedictus had in zijn brief laten weten dat hij de uitgave überhaupt niet had gelezen

De zinnen die onleesbaar waren gemaakt bleken te melden dat Benedictus in zijn brief had laten weten dat hij de elfdelige uitgave over de theologie van Franciscus überhaupt niet had gelezen en er daarom geen commentaar op kon leveren.