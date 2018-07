Kamer eist onderzoek naar misbruik Jehovah's Getuigen

Als de Jehovah's Getuigen zelf geen onderzoek willen doen naar seksueel misbruik, dan moet de overheid dat doen. Alle partijen van de Tweede Kamer stemden vandaag in met een voortel van SP'er Jasper van Dijk. In de aangenomen motie verzoeken zij het kabinet het heft in eigen hand te nemen.

Een dringend verzoek van minister Sander Dekker voor rechtbescherming om een onderzoek in te stellen, wees het bestuur van de Jehovah's Getuigen eerder af. Het zou volgens hen gaat het om enkele gevallen en hun eigen interne rechtsspraak zou kinderen afdoende beschermen.

Gesloten cultuur Inmiddels heeft de stichting voor slachtoffers Reclaimed Voices zo'n 300 meldingen van misbruik binnen. Gezien dit grote aantal meldingen en de gesloten cultuur van de religieuze organisatie, wil de Kamer toch een onderzoek naar de verhalen van slachtoffers en een eventueel patroon daarin. De Kamer is bang, aldus de motie, dat de gesloten cultuur bij de Jehovah's Getuigen ervoor zorgt dat slachtoffers geen aangifte doen. Ook willen zij dat het kabinet een analyse maakt van eerdere onderzoeken naar misbruik bij de Jehovah's Getuigen. De conclusie van een speciale Australische onderzoekscommissie was twee jaar geleden dat kinderen bij de getuigen onvoldoende worden beschermt en dat de organisatie niet adequaat omgaat met beschuldigingen. Datzelfde bleek uit het onderzoek dat deze krant vorig jaar uitvoerde naar misbruik bij de organisatie.

Indirecte erkenning

Slachtoffer Frank Huiting deed toen ook zijn verhaal over het misbruik door een oudere jongen in zijn jehovagemeente. Hij is blij met de aangenomen motie. "De politiek geeft hiermee indirect erkenning aan slachtoffers." Ik hoop dat de Jehovah's Getuigen hierdoor beseffen dat zij niet langer hun kop in het zand kunnen steken. Frank Huiting, misbruikslachtoffer Hij hoopt dat deze uitkomst een signaal is voor het bestuur van de Jehovah's Getuigen in Nederland, door wie hij zich niet gesteund voelt. "Ik hoop dat zij beseffen dat zij niet langer hun kop in het zand kunnen steken en zeggen dat het maar om enkele gevallen gaat. Ik hoop dat dit tot nadenken stemt." De motie is een belangrijke volgende stap, vindt Huiting. Ook al betekent dit nog niet dat het onafhankelijke onderzoek er ook komt. Zowel de rooms-katholieke kerk als de sportbonden besloten na een verzoek van het kabinet zelf een onderzoek te beginnen naar misbruik. Het zou daarom uitzonderlijk zijn als het kabinet wel besluit zelf een onderzoek uit te voeren. Eerder legde minister Dekker de bal duidelijk bij de getuigen zelf neer. Nu zij weigeren en de Kamer unaniem een onderzoek eist, is het de vraag of hij dat kan negeren.