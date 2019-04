Kabbala is de geheimzinnigheid voorbij

Conservator Mirjam Knotter wist het meteen, toen de net aangetreden directeur van het Joods Historisch Museum in Amsterdam, Emile Schrijver, haar vier jaar geleden vroeg waarover zij nou eens een grote knaltentoonstelling zou willen organiseren: kabbala.

Het was de kunsthistorica namelijk opgevallen dat kabbala (met de klemtoon op de laatste a, dus kabbalá) steeds meer belangrijke beeldende, joodse en niet-joodse, kunstenaars wist te inspireren, onder wie Barnett Newman, R.B. Kitaj en Anselm Kiefer.

David Bowie

Ook in de populaire cultuur is kabbala reuzehip sinds Madonna, David en Victoria Beckham en Britney Spears rode polsbandjes gingen dragen om kwade krachten af te weren. En zong David Bowie niet al in 1976 in ‘Station to Station’ over kether en malkuth, twee elementen uit de kabbalistische levensboom? Een foto waarop Bowie zo’n ‘ets chaim’ zit te tekenen, prijkt dan ook prominent op het affiche en het boek bij Knotters tentoonstelling.

De nieuwste spirituele rage in New Age-land? Modieus geflirt met occulte praktijken als tarotkaarten, numerologie en magie, waar een weldenkend mens zich verre van houdt? Knotter: “Sommige mensen richten zich inderdaad voornamelijk op die praktische, magische kant van kabbala.”

In het souterrain van het museum ligt dan ook een verzameling spannende, soms schitterend kleurrijke voorwerpen uitgestald, die getuigen van grote devotie en bedoeld zijn om het lot te beïnvloeden. Aandacht trekken bijvoorbeeld de kraamkameramuletten, die de kraamvrouw en haar nog zo kwetsbare pasgeboren kind moeten beschermen tegen de demon Lilit, de eerste, vrijgevochten vrouw van Adam. Bijgeloof? Knotter: “Met waardeoordelen hebben we ons hier niet beziggehouden, wij hebben in kaart willen brengen wat kabbala allemaal is. En ik moet zeggen: het is fascinerend.”

Amulet voor een kraamvrouw met figuratieve illustraties, Oost-Europa (?), 16de /17de eeuw. © Joods Museum Wenen

Bovendien: kabbala is veel breder en diverser dan praktische magie. De belangrijkste grondlegger van de leer, Isaac Luria (1534–1572) was bijvoorbeeld een groot tegenstander van magische amuletten. “Het basisidee van zijn theorie is dat de schepping niet iets is wat in een ver verleden gebeurde en indertijd af was, en wat we daarna met z’n allen hebben verpest. Nee, in de kabbalistische scheppingsmythe heeft aan het begin van het scheppingsproces een oerramp, een soort oerknal plaatsgevonden waardoor alles uit balans is geraakt en ‘de vaten’ met het goddelijke licht erin ‘gebroken’ zijn.

De schepping is een voortdurend proces waar we nog altijd middenin zitten Mirjam Knotter, conservator

Volgens Luria is de mens op aarde om met zijn levenshandelingen bij te dragen aan het herstel van die gebroken schepping. De schepping is dus een voortdurend proces waar we nog altijd middenin zitten en waarin alles, iedere handeling en intentie, met elkaar verbonden is en invloed heeft, positief of negatief. En dat idee zelf deel uit te maken van het totale scheppingsproces van licht en donker, chaos en orde, actie en reactie, dat spreekt kunstenaars aan, want die zijn ook met creëren bezig.”