Justin Bieber houdt van Jezus, maar niet iedereen is er gerust op

"De duivel heeft geen krachten als je de levende God kent. Zijn naam is Jezus." Deze zin komt niet uit de Bijbel, maar is het onderschrift van een Instagram-post van de Canadese popster Justin Drew Bieber. De 23-jarige Justin is razend populair bij zijn fans. En ook veel christelijke jongeren in Nederland zien een voorbeeld in hem. Maar niet iedereen in de christelijke wereld is daar gerust op. Predikers waarschuwen voor de 'verkeerde invloed' van de popster. Zijn teksten en videoclips zouden gevaarlijk en misleidend zijn.

Op 14-jarige leeftijd tekende Bieber zijn eerste platencontract, waarna hij opgroeide tot een superster met miljoenenpubliek. In zijn pubertijd werd 'The Biebs' onder andere opgepakt voor vandalisme, rijden onder invloed en deelname aan een illegale straatrace. Ondertussen bleef hij zijn liefde voor Jezus en God verkondigen.

Eigenlijk is muziek bedoeld om God te eren, maar de popmuziek van tegenwoordig wordt gestuurd door Satan Niels Verdouw (25)

In grand café 't Gerecht in Heerenveen bestelt Sjoukje Bergsma (17) een glas cola. "Hei", zegt ze tegen de serveerster. Met fonkelende ogen begint ze te vertellen over haar idool, Justin. Ze is een 'Belieber', samen met vriendin en kerkgenoot Lydia Dijkstra (18). De twee zien elkaar iedere zondag tijdens de dienst van de Vrije Baptisten Gemeente ELIM in Heerenveen. Ze vindt het 'tof' dat de zanger zich uitspreekt over zijn geloof. Zelf is ze de enige christen in haar klas. "Veel klasgenoten begrijpen het niet echt."

Pornografisch Een van de predikers die waarschuwt voor de gevaren van popmuziek is Koos de Jong, ex-dj en oprichter van de interkerkelijke stichting, 'Jij daar!'. 'Popmuziek is vaak platvloers, erotisch of seksueel getint', is te lezen op de website. Speel je de videoclip 'Where Are Ü Now' van Justin Bieber vertraagd af, dan ontdek je de 'pornografische en godslasterlijke afbeeldingen en teksten'. In een promotiefilmpje voor een lezing: 'Kom naar de ontmaskering!' Ook de Landelijke Evangelisatiestichting 'Naar House' geeft lezingen over de gevaren van popmuziek. Niels Verdouw (25) uit Waddinxveen werkt in het dagelijks leven als verkoper, en zet zich daarnaast als vrijwilliger in voor de stichting. "Muziek heeft een enorme impact", zegt hij. "Op ons gedrag, onze emoties en zelfs op de manier waarop we ons kleden. We moeten ons niet vergissen in hoe gevaarlijk dat kan zijn als die muziek foute normen en waarden profileert." Op een muur in zijn nieuwbouwwoning is met krijt een inspirerende tekst over God geschreven. Hij pakt zijn laptop erbij, die naast de Bijbel ligt, en zoekt via YouTube naar voorbeelden bij zijn boodschap. Hij zet de videoclip van Justin Biebers nummer 'Beauty And A Beat' aan. "Eigenlijk is muziek bedoeld om God te eren, maar de popmuziek van tegenwoordig wordt gestuurd door Satan. Kijk maar: tientallen vrouwen in bikini's, dat zijn niet de normen en waarden waaraan we de jeugd moeten blootstellen." Mijn ouders zien Justin als iemand met drugs en tatoeages Sjoukje Bergsma (17) Verdouw vervolgt: "Tot Jezus terugkeert op aarde heeft Satan een gigantische macht, hij gaat rond als een brullende leeuw, op zoek naar een prooi om te verslinden. Muziek is voor hem een machtig wapen. Zeker in het tijdperk van Spotify en YouTube, waarin iedereen zijn of haar muziek zelf kan kiezen. Jongeren moeten zich afvragen: Om wie gaat het in die liedjes? Is het tot eer van God, of gaat het een andere kant op? Ver van God vandaan? De makers van deze muziek weten namelijk zelf niet dat zij door hem beïnvloed worden." De ouders van Sjoukje Bergsma hadden ook zo hun aarzelingen bij Bieber. Toen hij een tijdje 'ontspoorde' wilden ze liever niet dat hun dochter naar zijn muziek luisterde, vertelt Sjoukje. "Mijn ouders zien Justin als iemand met drugs en tatoeages."

Arrestatie Over die tatoeages gesproken - die gebruikt de popster ook om zijn geloof uit te dragen. Op foto's van een arrestatie door de politie van Miami in januari 2014, hieronder weergegeven, zijn ze goed te zien. (De reden voor zijn aanhouding: Rijden onder invloed, zonder geldig rijbewijs, en verzet tegen de aanhouding). 'Believe', staat er op zijn arm, en op zijn schouderblad prijkt een psalmvers. Een andere kenmerkende tattoo van Bieber is een groot kruis op zijn borst. De tekst gaat verder onder de afbeelding. Op Biebers schouderblad prijkt een psalmvers. © EPA Zelf zegt Bieber na een 'moeilijke periode' het geloof weer te hebben gevonden. In juni 2014 liet de superster zich door de voorganger van de Hillsong Church opnieuw dopen, na een intensieve bijbelstudie van een week met pastor Carl Lentz - die zelf inmiddels ook de status van celebrity heeft. Deze liedjes worden ook wel de 'Jesus is my boy­friend-song­s' genoemd. En daar kunnen ook erotische connotaties in zitten. Volgens religiewetenschapper Miranda Klaver van de Vrije Universiteit is het eigen aan de evangelische- en pinkstergemeenten om vanuit de gedrevenheid het evangelie te verspreiden, een vertaalslag te maken naar de populaire cultuur. "Popmuziek speelt daarin al sinds de opkomst in de jaren zestig een grote rol. En de kerk waar Bieber lid van is, de Hillsong Church, is daarin leider. Hillsong is sinds de jaren negentig de grootste muziekproducer voor christelijke muziek ter wereld. De christelijke variant van reguliere popmuziek gaat vaak over Jezus of God. Het interessante van deze muziek is dat het sterke overeenkomsten heeft met liefdesliedjes. Deze liedjes worden ook wel de 'Jesus is my boyfriend-songs' genoemd. En daar kunnen ook erotische connotaties in zitten." Het 'gevaar' van de muziek, zoals verwoord door de stichtingen JijDaar! en Naar House, ziet Sjoukje zelf niet zo. Ze weet precies waarom ze fan is: "Het is niet alleen zijn muziek of hoe hij eruitziet, maar ook hoe hij zijn geloof laat zien aan mensen die niet christelijk zijn. Dat zo'n beroemd iemand ook christelijk is, vind ik echt heel cool." Over zijn gedrag in het verleden valt volgens Sjoukje inderdaad wel iets te zeggen. "Ik luisterde zijn muziek een tijd niet omdat ik het niet eens was met zijn keuzes. Ook de videoclip van 'All That Matters', waarin een halfnaakte vrouw te zien is, vond ik een beetje ver gaan. Maar zijn teksten vind ik niet aanstootgevend. Ik vind niet dat mensen me daarvoor hoeven te waarschuwen." En wie zegt dat Bieber geen echte christen is, begrijpt ze al helemaal niet. "Je kunt niet oordelen over iemands geloof. Iedereen vult dat anders in, hij doet het op zijn manier." De tekst gaat verder onder de afbeelding. Op de kuit van Bieber staat Jezus afgebeeld. © EPA

Beliebers? Fans van Justin Bieber noemen zich vaak 'Beliebers'. Ook fans die niet gelovig zijn. Wat zegt dat? Volgens Johan Roeland, onderzoeker en docent Media en Religie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam, is het gebruiken van religieuze woorden als 'believe' of 'believer' een belangrijk aspect binnen het fandom van Bieber. "Beliebers gebruiken religieuze taal, of ze nu wel of niet gelovig zijn, als een manier om te laten zien dat ze serieuze superfans zijn." Die idolisering verklaart volgens Roeland ook waarom Bieber onder sommige christenen een omstreden artiest is. "Aan de andere kant snap ik ook dat christelijke fans, met name van zijn kerk, het bijzonder vinden dat een succesvolle artiest lid is van hun gemeenschap. Dat geeft hem vast credits. Toch moeten we ons ervan bewust zijn dat wat artiesten zeggen of uitdragen door iedere luisteraar anders kan worden opgevat. De boodschap wordt bijna nooit een-op-een overgenomen."