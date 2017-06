Joods Porto leeft op na inktzwart verleden

Potige heren met bouwmaterialen onder de armen, keppeltjes op het hoofd, lopen af en aan de synagoge van Porto binnen. In de gebedszaal galmt het geluid van een drilboor. De gapende scheuren in het plafond zijn inmiddels gedicht, want na jarenlang verval is er nu eindelijk weer geld voor de verbouwing van de Kadoorie-Mekor Haim synagoge, de grootste van het Iberisch Schiereiland.

Joden herontdekken Porto. Dat komt door nieuwe wetgeving, waardoor afstammelingen van Joden die uit het land werden verdreven de Portugese nationaliteit kunnen krijgen. De wet, die ook in buurland Spanje van kracht is, moet iets goedmaken voor de bloedige vervolging tijdens de inquisitie, de langdurige katholieke opsporing en berechting van ketters. Honderdduizenden Joden moesten als gevolg daarvan vertrekken. Hun nazaten vragen nu en masse Portugese paspoorten aan of komen als toerist naar Porto. En passant doneren zij geld aan de Joodse gemeenschap. Maar ook Joden die de Brexit of terreurdreiging vrezen, zorgen voor nieuwe aanwas in de Noord-Portugese havenstad (230.000 inwoners) aan de Douro.

De 24-jarige Franse Jood Jonathan Rideau ziet hier ook zijn toekomst. Afkomstig uit de Parijse banlieue maakte hij omzwervingen door Chili en Israël. Na zijn master in management in Porto besloot hij te blijven. "Portugal is een heel open en tolerant land. Veiligheid is hier geen issue", vertelt Rideau op een voedselmarkt niet ver van de synagoge. "Bovendien hebben wij hier een geschiedenis."

In de Parijse buitenwijk waar hij woonde, waren nogal eens spanningen. Rideau herinnert zich dat hij en zijn vrienden vroeger altijd gericht waren op Midden-Europa of de Verenigde Staten om carrière te maken en een toekomst op te bouwen. Maar dat is voorbij, concludeert hij. "Vernieuwing en voorspoed zijn daar verdwenen. Er heerst nu alom negativisme in het Westen", vindt Rideau.

Uit angst voor de vervolging werden honderdduizenden Joden van het Iberisch Schiereiland weggejaagd, of ze vluchtten. Degenen die achterbleven bekeerden zich noodgedwongen tot het katholicisme, maar bleven in het geheim veelal het jodendom belijden.

"De jongste was een jongetje van 10 en de oudste was een vrouw van 102 jaar oud", vertelt Vaz, naast een namenlijst van alle gevallenen in een klein museum bovenin de synagoge. "En Porto stond nog bekend als een tolerante stad".

Hugo Vaz, onderzoeker en gids in de synagoge, vindt het belangrijk om het roerige verleden van de Joodse gemeenschap in Porto levend te houden. Hij becijferde dat tijdens de inquisitie zeker negenduizend Joden in de havenstad werden omgebracht. Vaak werden zij publiekelijk verbrand op een van de stadspleinen waar het nu wemelt van de toeristen.

De Fransman gelooft dat Joden altijd op hun hoede zijn bij dergelijke maatschappelijke kenteringen en hij ziet bij zijn vrienden een hang naar Aziatische en Latijns-Amerikaanse landen waar de economie juist in de lift zit. Voor Rideau is in Europa Portugal het beste alternatief. Daar ziet hij nu hernieuwd optimisme na de economische crisis die het land jarenlang teisterde. Hijzelf vond al snel een baan als makelaar en leert nu Portugees.

Marranos

Pas aan het begin van de 20ste eeuw kregen deze 'marranos', zoals zij genoemd werden, weer wat lucht. In het kielzog van de religieuze vrijheid van de eerste Portugese Republiek (1910-1926) stichtte de Joodse militair Artur Carlos de Barros Basto de huidige Joodse gemeenschap in Porto en liet de Kadoorie-Mekor Haim synagoge bouwen.

Hij zette het gebedshuis behoorlijk ruim op, omdat hij geloofde dat veel afstammelingen van de voor de inquisitie gevluchte Joden spoorslags zouden terugkeren. Maar dat gebeurde niet, door de staatgreep van dictator António Salazar, minister-president van 1932 tot 1968, werd Portugals religieuze identiteit weer eendimensionaal katholiek.

Pas een kleine eeuw later lijken de eersten het weer aan te durven. Onderzoeker Vaz ziet dat met name veel Joden uit Groot-Brittannië en Turkije de 200 leden tellende Joodse gemeenschap in Porto komen versterken. "Sommigen hebben vijf eeuwen na de uitzetting nog steeds een Portugese identiteit en spreken Ladino (Sefardische taal)", roept hij verheugd uit. Ladino, de taal van de Sefardische Joden in de diaspora.

Wij hebben wel 20.000 tegeltjes in de synagoge. Helaas met een soort kerstboom erop

In Porto zelf zijn de banden met de gemeenschap ook een stuk warmer geworden. Vaz heeft net een groep kinderen van een school voor de zevendedagsadventisten door de synagoge rondgeleid. "Zoals je weet hebben Portugezen een obsessie met tegeltjes", vertelt hij vanaf het balkon van de gebedszaal. "Wij hebben er wel 20.000 in de synagoge. Helaas met een soort kerstboom erop. Dat was niet zo'n gelukkige keus", gniffelt hij.

Rideau is tegenwoordig het aanspreekpunt voor Joden die naar Porto willen migreren. Hij heeft veel contact met de pakweg honderd buitenlandse Joodse studenten die dikwijls ook een toekomst in Porto zien. Ook Rideau's ouders, die nog in Parijs wonen, overwegen nu daar met pensioen te gaan. "Ik heb gegokt op de groei van de gemeenschap hier. Dit is heel belangrijk voor mij", zegt hij. De komst van het rituele bad, de mikvah, dat alleen beschikbaar is in Joodse gemeenschappen van enige omvang, geeft hem hoop dat de groei doorzet.

De toestroom van Joden naar Porto heeft ook de commercie aangewakkerd. Zo is er sinds kort dicht bij de synagoge een winkel met koshere producten. Het belendende hotel biedt dito maaltijden aan. "Wij zijn verder niet Joods hoor, maar wij hebben wel steeds meer Joodse klanten", vertelt winkelier Diana Sousa. In het hotel is net een groep Britse Joden aangekomen. "Vanavond kunnen zij kiezen uit koshere lasagne of typisch Portugese empadão. Ook kosher natuurlijk", zegt zij. Plannen voor de opening van een Joodse school en crèche in de buurt zijn in de maak.