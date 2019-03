Jonge filosofen doen enthousiast mee aan de workshop ‘denken met dieren’

Giechelend staan zo’n vijftig jongeren in jeugdtheater de Krakeling in Amsterdam duiven na te doen. Ze maken snelle, korte hoofdbewegingen en fladderen wat met hun armen. “Verplaats je in een duif, wees een duif!” roept theatermaker Nico Tillie. De jongeren zijn bezig met de denkworkshop ‘Denken met dieren’, die vrijdag plaatsvond op DenkStation, een nieuw filosofie- en theaterfestival voor kinderen en jongeren. Vrijdag waren er voorstellingen, lezingen en workshops voor jongeren vanaf twaalf jaar, zaterdag voor kinderen vanaf acht jaar.

Na de duif kruipen de jongeren in de huid van een panter en van een onrustig keffertje. Door dieren na te doen, proberen ze zich beter in te leven in dieren. Filosoof Lydia Baan Hofman heeft voor het rollenspel begon uitgelegd dat veel dingen die we vaak als puur menselijk beschouwen, dat niet zijn. Ze liet een filmpje zien van een paradijsvogel die zich uitslooft voor een vrouwtje met een verleidingsdans, met veel gelach onder de tieners als gevolg.

Hun definities willen ze best delen. Assila: “Filosofie is denken, en dan een beetje out of the box.” Aya: “Ja. Denken, maar dan heel vrij." Salma: “En over of dingen waar zijn of niet waar.”

Na de workshop rennen Assila (10), Aya (11) en Salma (11) de zaal uit. Ze gaan zitten aan een tafeltje in het theatercafé om baklava te eten. Dit programma was eigenlijk voor kinderen vanaf twaalf, maar ze vonden het niet te moeilijk. Aya: “We zijn net ook al naar een filosofische theatervoorstelling geweest. En op school hebben we ook al besproken wat filosofie is.”

Bij het duivenspel merken de kinderen dat er, naast deze overeenkomsten, ook duidelijke verschillen zijn. Als een oud vrouwtje met een boterham met jam in haar hand op straat struikelt, zien mensen iemand die ze moeten helpen. De duiven zien juist een boterham op de grond die ze op kunnen eten. “De situatie is hetzelfde, maar waar aandacht aan wordt besteed verschilt", zegt Tillie.

Geen schaamte

Het leukst aan filosofie vinden ze dat je verschillende gedachten hoort en dat je nadenkt over grote vragen. Salma: “En dat je je nooit hoeft te schamen voor je antwoord, want het is nooit fout.” Over wat ze de leukste filosofische vraag vindt, moet ze even nadenken. “Ik denk wat de zin van het leven is. Maar het antwoord weet ik nog niet.” Assila: “Ik wel. De zin van het leven is dat als je positief denkt, alles altijd goed komt.” De meisjes springen alweer op, het volgende programma begint.

Filosoof Marli Huijer is een van de organisatoren van het festival. De combinatie van filosofie met theater lijkt haar een goede manier om kinderen aan het filosoferen te krijgen. “Bij filosofie zit je in je hoofd. Als je daarbij theatermakers betrekt die filosofische gedachten kunnen vertalen naar het podium, laat je aan kinderen manieren zien waarop je met anderen kunt delen wat er in je hoofd gebeurt.”

Maar dat is niet het enige. "Voor mij is het belangrijk dat mensen een instrumentarium aangereikt krijgen om zich te verplaatsen in het denken van een ander." Daarmee doelt Huijer niet op een vorm van empathie, maar op het jezelf denkend een voorstelling maken van wat iemand anders denkt of voelt. "Via theater kun je dat makkelijk uitspelen, bijvoorbeeld door even het perspectief van een dier aan te nemen."

Een ander programmaonderdeel heet ‘Radicaal anders denken’. Filosoof Karim Benammar zit met ongeveer vijftien pubers in een zwarte tent versierd met lampjes in de foyer. Het publiek zit op houten banken en op kussens op de grond. Benammar gaat een lezing geven over aannames. “We maken continu aannames”, zegt hij, “terwijl we niet zeker weten of die waar zijn. En veel zaken zijn ook een kwestie van perspectief.” Zo kun je de wereldkaart net zo goed omdraaien, zodat Australië bovenaan staat in plaats van onder. Dat is niet fout, het ligt er maar net aan vanuit welk punt je de aarde bekijkt.