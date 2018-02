Joden en moslims hebben zo hun eigen opvatting over orgaandonatie

'Gedenk, mens, dat je stof bent en tot stof zult wederkeren.' Dat is de klassieke zin die de priester of voorganger uitsprak tegen christenen die gisteren, op Aswoensdag, een askruisje op hun voorhoofd getekend kregen. Het zijn woorden die de mens bepalen bij zijn sterfelijkheid en stoffelijkheid. Hoe kijken de joodse en de islamitische speler uit het Theologisch Elftal aan tegen deze woorden? Hoe kijken zij aan tegen de dood? En wat betekent dat voor recente debatten over de juist aangenomen donorwet en de debatten over het voltooid leven?

"De mens moet altijd bedenken dat hij stof is. Stof is waar hij vandaan komt en waar hij weer naar terugkeert. Tussen die beide dimensies speelt datgene zich af wat wij leven noemen, de verbinding van het lichaam en de ziel." Lody van de Kamp, rabbijn en schrijver baseert zich op de Spreuken der Vaderen uit de Misjna.

"De Talmoed gebruikt over het gestorven lichaam het beeld van het zaadje. Een lichaam moet volgens de joodse wetten worden begraven, en wel zo volledig mogelijk. Die handeling beschrijft de Talmoed als het planten van een gerstekorrel. Dat zaad sterft en brengt vervolgens nieuwe oogst voort. 'Tot stof terugkeren' is dus niet het einde van het verhaal, maar is de opmaat voor de wederopstanding. Je ziet hoe het christelijke Nieuwe Testament, met zijn geloof in de opstanding, volop put uit de joodse traditie."

"Dat je als mens stof bent en uit de aarde genomen, is een uitdrukking die ook regelmatig in de Koran terugkeert", zegt Mohamed Ajouaou, docent islamitische theologie aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. "In de islam ligt de focus op dít leven. Zeker, er is een hiernamaals en na je dood moet je verantwoording afleggen over je daden. De boodschap is: pak nu de kans om een goed leven te leiden.

"Sterfelijkheid betekent in de islam het einde aan je kansen om er nu wat goeds van te maken. Dat je als mens maar stof bent resulteert dus niet in passiviteit, zo van 'dan maakt het ook niets uit allemaal'. Het zorgt juist voor een morele oproep in het heden".

Wat betekent deze visie op het sterfelijke lichaam voor orgaandonatie? Van de Kamp: "Je zou verwachten dat orthodoxe joden tegen orgaandonatie zijn, omdat het begraven lichaam zo ongeschonden mogelijk als zaad voor de wederopstanding ter aarde besteld moet worden. "Tegelijk hebben we echter de regel: als je met jouw lichaam een ander leven kunt redden, dan heb je ook de plicht om het te doen. Dus zeker, er gelden voor joden 613 strikte geboden en verboden. Maar er zijn situaties waarin het leven zelf voorgaat. "Op sabbat mag je niets doen. Maar als er een leven in het geding is moet je er alles aan doen om dat leven in stand te houden. Stel dat zich een situatie voordoet waarin jij door een nier af te staan het leven van een ander kunt redden. Dan is het niet zozeer de vraag of jij daar zin in hebt. Nee, dan is het de vraag of je gehoor gaat geven aan je morele plicht." Ajouaou: "Binnen de islam wordt daar heel verschillend over gedacht. Toch hoor ik de laatste tijd vooral het geluid dat het geldt als een goede daad wanneer jij besluit je organen aan een ander door te geven. Voorheen ging de principiële discussie voor veel moslims vooral over de vraag of het wel goed is als mijn hart straks klopt in het lichaam van een ongelovige. Nu hoor ik vaker: ongelovig of niet, dat maakt niet uit. Leven is leven."