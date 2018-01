Cees den Heyer (1942) was hoogleraar Nieuwe Testament en Bijbelse Theologie aan de Theologische Universiteit Kampen. In zijn boek 'Verzoening' uit 1997 kwam hij tot de conclusie dat er geen Bijbelse gronden zijn voor het dogma van de verzoeningsleer; de ophef over dat standpunt deed hem uiteindelijk de Gereformeerde Kerk verlaten.

De thematiek

Jezus heeft vele gezichten, concludeert Den Heyer in zijn nawoord bij wat een levenswerk mag heten. Dat bleek de afgelopen weken maar weer eens, in de in Zweden aangezwengelde discussie over Jezus' seksualiteit: spreken we voortaan maar beter niet meer over een 'hij'?

Was hij de zoon van God? Verlosser? Gekruisigd? Een joodse rabbi? Een apocalypticus? Wonderdoener? Rebel? Asceet? Een nieuwe Mozes?

Deze kwestie kwam helaas net te laat voor Den Heyers boek, dat gaat over de beelden die de mensheid de afgelopen tweeduizend jaar zoal van Jezus heeft gekoesterd. Was hij de zoon van God? Verlosser? Gekruisigd? Een joodse rabbi? Een apocalypticus? Wonderdoener? Rebel? Asceet? Een nieuwe Mozes? De goede herder? Een strijdbare hemelse koning? Of juist 100 procent geweldloos? Ariër? Zwart? Timmermanszoon? Getrouwd? Een mythe? Of toch maar gewoon een mens van vlees en bloed, zij het met een uitzonderlijk charisma?

De lijst is bijkans eindeloos en Den Heyer bespreekt al deze 'christologische' variaties in hun historische context. Waar, wanneer en waarom zijn al die verschillende Jezusbeelden ontstaan? Wie schreef ze op? Paste ze aan? En voor welk publiek?

Waarom vertelt bijvoorbeeld de evangelist Johannes zo'n ander verhaal dan Marcus, Mattheüs en Lucas? Of Paulus, Jakobus en de apocriefe Thomas? Hoe authentiek en historisch betrouwbaar zijn de bronnen? Wat is feit en wat is fictie? Wat werd gezien als ketterij? Den Heyer vertelt uitgebreid hoe het volgens hem hoogstwaarschijnlijk zit.