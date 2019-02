Jeroen Windmeijer is de Nederlandse Dan Brown: ‘Eigenlijk zijn gelovigen de eerste complotdenkers’

Jeroen Windmeijer (49) gebaart naar een onopvallend stukje gracht aan de Aalmarkt in Leiden. “Hier zetten de Pilgrim Fathers in 1609 voet aan wal in Nederland”, zegt hij. “Ze vonden dat de Reformatie in Engeland niet ver genoeg ging en zochten hun heil in de relatief vrije Nederlanden.”

Het verblijf in Leiden van deze groep religieuze vluchtelingen speelt een belangrijke rol in Windmeij­ers laatste boek, ‘Het Pilgrim Fathers-complot’. Het is het laatste deel van de succes­volle thrillertrilogie die zich in Leiden afspeelt. Van de boeken uit de trilogie zijn tienduizenden exemplaren verkocht, ze beleven herdruk op herdruk, worden in diverse talen vertaald en van het eerste deel zijn de filmrechten inmiddels verkocht.

Een aantal van de Pilgrim Fathers zou Leiden na elf jaar verruilen voor Amerika, waar ze worden gezien als Founding Fathers van de Verenigde Staten. “Ze namen niet alleen hun gezinnen mee, wat voor die tijd bijzonder was, maar ook de Hollandse ideeën over vrijheid van meningsuiting en geloofsvrijheid”, zegt Windmeijer.

“Met een vriendin die religieus was, ben ik zondag na zondag allerlei kerken afgegaan. Na een paar maanden vond ik de baptistenkerk, waar ik me erg thuis voelde. De blije opwekkingsliederen spraken me erg aan. Ik had zelfs kleine testamentjes bij me om uit te delen. Soms ging ik langs de deuren van studentenhuizen om mensen te bekeren.”

“Ik geloof niet meer, maar ben nog wel geïnteresseerd in religie. Ik ben katholiek opgevoed, maar ik vond de mis erg saai, je bent meer toeschouwer dan dat je zelf meedoet. Rond mijn zestiende haakte ik af. Later, in mijn studententijd, fietste ik op een mooie dag door het bos. Plotseling begon ik onbedaarlijk te huilen, en tegelijkertijd was ik gelukkiger dan ooit. Ik heb dat onmiddellijk verklaard als godservaring.”

Hoe bent u op het idee gekomen om te gaan schrijven?

“Ik ben een groot fan van boeken, zoals die van Dan Brown. Die spelen zich ­altijd af in grote steden als Londen en Parijs. Waarom dan niet in Leiden? De stad heeft een rijke geschiedenis. Leiden was in de tijd van de Pilgrim Fathers, de zeventiende eeuw, de stad van de toekomst. Het barstte uit zijn voegen door alle geloofsvluchtelingen, niet alleen uit Engeland, maar ook uit Vlaanderen.”

“Ik las een Nederlandse thriller die ik heel slecht vond. Op de achterflap las ik dat het boek een bestseller was. Ik zei tegen mijn vrouw: dat kan ik ook. Zij moedigde me aan om ermee te beginnen. Het was wel zwaar om het te combineren met mijn baan als leraar godsdienst. Daarom ben ik begin dit jaar opgehouden met lesgeven, zodat ik me op het schrijven kan concentreren. Ik werk elke dag van ongeveer negen tot vijf. Het is helemaal niet moeilijk om die discipline op te brengen, want ik vind het heel leuk om te doen.”

In het boek vergezelt hoofdpersoon Peter de Haan, docent geschiedenis aan de universiteit, zijn vriendin op een open avond van de vrijmetselaarsloge waarvan zij lid is. Onverhoeds treffen ze het lichaam van de achtbare meester (de voorzitter van de loge) aan op de tempelvloer. Hij blijkt op gruwelijke wijze om het leven te zijn gebracht. Als hij een dagboek van een van de Pilgrim Fathers vindt, ontdekt De Haan een ­geheim dat hem in de Verenigde Staten en Egypte brengt.

Windmeijer loopt naar de Steenschuur, waar de vrijmetselaarsloge in het boek bijeenkomt. De loge wordt verbouwd en Windmeijer loopt even naar binnen om te vragen of we mogen kijken. “Ja hoor, we kunnen naar binnen.”