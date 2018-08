Jehovah's Getuigen beroepen zich op verschoningsrecht in misbruikzaak

Ondanks het ontbreken van de verslagen als bewijs, is de verdachte wel veroordeeld. De 31-jarige Samet G. kreeg vorige week een voorwaardelijke straf van drie maanden jeugddetentie voor het stelselmatig seksueel misbruiken van zijn jongere nichtje. Dat gebeurde grotendeels toen beiden minderjarig waren, vandaar dat de inmiddels volwassen G. volgens het jeugdstrafrecht werd berecht. Het OM had drie maanden onvoorwaardelijk jeugddetentie geëist, wat de verdachte als gewone gevangenisstraf had kunnen uitzitten.

Twee ouderlingen van de Jehova’s Getuigen tegen wie G. in 2011 het misbruik deels opbiechtte, zijn gehoord als getuigen. Het OM erkent dat er tevergeefs is verzocht om de gespreksverslagen. “Zo werkt het met het verschoningsrecht”, aldus een woordvoerder, die bevestigt dat dat recht ook de ouderlingen van de Jehova’s toekomt. “Daar hebben wij het mee te doen.”

Er is al langer kritiek op de manier waarop de Jehova’s Getuigen met seksueel misbruik binnen de gemeenschap omgaan. Meldingen worden veelal afgedaan via een intern rechtssysteem. Trouw schreef eerder deze week dat er onlangs een document is rondgestuurd binnen de organisatie waarin staat dat dat rechtssysteem geen vervanging van de Nederlandse rechtsspraak is. Maar een aantal leden noemt die verandering een ‘papieren werkelijkheid’. De gemeenschap is nog steeds zeer gesloten en een weg naar de politie bij misbruik wordt vaak geschuwd.

Samet G. gaat in hoger beroep tegen zijn veroordeling. Hij heeft erkend dat hij aan zijn nichtje heeft gezeten, maar dat ging volgens hem niet zo ver als het slachtoffer en andere getuigen verklaren.