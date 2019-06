Je zou kunnen denken dat boeddhisten en moslims enorm verschillen, maar dat is niet zo

Vorige week bezocht ze een andere geschuwde melaatse, Hongarije’s premier Orbán. Beiden noemden moslimimmigratie een ernstig probleem. Terwijl bijna geen moslim Hongarije binnenkomt en Myanmar zijn moslims het land uitschopt.

De verdrijving van honderdduizenden Rohingya’s was een dieptepunt in een vete tussen boeddhisme en islam die niet beperkt is tot Myanmar. In 2001 sloopten in Afghanistan de Taliban twee wereldberoemde boeddhabeelden. Overigens nam de dalai lama anders dan Suu Kyi het wel op voor de Rohingya’s. Boeddha zou, als hij nu had geleefd, hetzelfde hebben gedaan, zei de ‘boeddhistenpaus’.

Er zijn zelfs wetenschappers die vermoeden dat de vroege islam veel heeft ontleend aan het boeddhisme

Je zou door al dat geweld kunnen denken dat beide godsdiensten enorm verschillen. Dat klopt maar ten dele. Er zijn zelfs wetenschappers die vermoeden dat de vroege islam veel heeft ontleend aan het boeddhisme. In Egypte veroorzaakte de islamgeleerde Nehru Tantawi in 2006 een storm met zijn stelling dat ook Boeddha een profeet was met een goddelijke boodschap, net als Jezus, Mozes en Mohammed. Tantawi doceerde aan de Al-Azhar-universiteit in Caïro, bolwerk van de behoudende islam. Pas zeven jaar na zijn ketterij, in 2013, kreeg hij ontslag. Op YouTube bleef hij welkom.

Grillige evolutie Tantawi overleed in 2016. Zijn levensloop laat de grillige evolutie zien van een volbloed extremist tot een strijder voor vrijheid en tolerantie. In 1970 werd hij geboren in een dorp in Midden-Egypte. Zijn voornaam Nehru is een eerbetoon aan Jawaharlal Nehru, in 1947 de eerste premier van India na de aftocht van de Britten, die lang ook Egypte overheersten. Egyptenaren vernoemden vaker hun kinderen naar anti-Britse leiders, ook naar Hitler. Op zijn veertiende werd Tantawi Moslimbroeder. Al snel koos hij voor de radicalere Jama’ah Islamiyya, die een soort guerrilla-oorlog voerde. Maar zijn nieuwe vrienden, hoewel ook zelf geen doetjes, vonden hem een al te onstuimig heethoofd. Ze wilden hem liquideren. Hij vluchtte naar de bergen waar hij een echt heftige club aantrof, passend bij zijn temperament. Maar later, in de gevangenis, knapte hij af op andere hyper-extremisten, sektariërs die zelfs symptomen van ongeloof ontwaarden bij de profeet Mohammed. Tantawi ontwaakte, zwoer het extremisme af en predikte voortaan religieus relativisme, al bleef hij moslim. Boeddhisme en hindoeïsme boeiden hem. Volgens de gangbare islamitische opvatting doen die twee godsdiensten niet mee en zijn er maar drie ‘hemelse religies’: islam, christendom en jodendom – waarvan de laatste twee zijn ontspoord, en dat herstelt de Koran. Maar waarom zou God zijn openbaringen hebben beperkt tot het Midden-Oosten, vroeg Tantawi. God is toch geen racist?