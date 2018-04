Je ongeloof delen is niet zo simpel voor een ex-moslim

Zwartleren jasje, verwassen jeans, schoenen met plateauzolen. Yasmin (21) komt op een zaterdagavond vanuit een dorpje in het oosten van het land naar Utrecht, voor de eerste ontmoeting met de leden van haar facebookgroep 'ex-moslims in Nederland'. Tot nu toe zijn er twee anderen. Ze zit op het puntje van een dikke chesterfieldstoel in de cocktaillounge van De Winkel van Sinkel. Om de paar minuten checkt ze haar telefoon. "Er zouden een stuk of vijf mensen komen."

Na ongeveer drie kwartier komt ook Karim (32) binnen: het is de eerste keer dat ze elkaar in levenden lijve zien. Ze toosten erop - hij met een glas witte wijn, zij met een colaflesje. "Dat er zo weinig mensen zijn", zegt hij, "komt misschien omdat we regelmatig doodsverwensingen krijgen op sociale media."

Eenzaam

Zo rustig als het op de ontmoetingsavond blijft, zo druk is het in de facebookgroep, met inmiddels rond de 130 leden. Het is niet de enige Nederlandse groep - een andere, van ongeveer dezelfde omvang, heet 'Marokkanen zonder religie'. In de groep van Yasmin zijn meer leden van Turkse komaf.

Verreweg de meeste leden willen anoniem blijven, aangezien hun ouders niet weten dat ze ongelovig zijn. En dat houden ze liever zo

Vorig jaar augustus kwam Yasmin op het idee voor de facebookgroep. "Ik voelde me eenzaam: in mijn omgeving heb ik niet zoveel ex-moslims. Een vriendin van Marokkaanse komaf kende er een stuk meer, en zo is iedereen elkaar langzamerhand gaan toevoegen."

De groepen zijn geheim, wat betekent dat ze niet opduiken in zoekresultaten, en je alleen lid kunt worden op uitnodiging. Verreweg de meeste leden willen anoniem blijven, aangezien hun ouders niet weten dat ze ongelovig zijn. En dat houden ze liever zo. Yasmin, die uitgesproken atheïste is, en laatst nog een afbeelding postte in de groep met een middelvinger die voor God bedoeld was, vermoedt dat haar moeder het wel weet. Ze heeft haar al 'ontelbaar' vaak boos gemaakt, vertelt ze. "Ik had vanaf mijn tiende of elfde twijfels en vragen, helemaal uit mezelf. Waarom moet een vrouw zich bedekken en een man niet? Dat soort dingen vond ik nergens op slaan."

Op haar zestiende besloot ze zich openlijk tegen islamitische regels te verzetten. "Toen ging ik alles doen wat ik wilde: uitgaan, openlijk discussies voeren. De eerste keer voelde ik wel een kick, zo van: yes! Ik wilde een leven dat mij gelukkig maakt. Maar het was een tijd van ruzies en geschreeuw. Het escaleerde. Nee, er was geen geweld, maar ik moest op mijn achttiende het huis uit, omdat ik er genoeg van had. Ik stond op straat."

De een dronk breezers tijdens de ramadan, de ander at stiekem hamka's

Dagelijks delen de ex-moslims hun leed in de facebookgroep - een meisje vertelt hoe ze nog altijd een hoofddoek draagt, omdat dat nu eenmaal moet van haar ouders. Ze plaatsen quotes die hen inspireerden: 'Heaven is just a fairy story for those afraid of the dark'.