Je eigen geslacht kiezen kan niet, aldus het Vaticaan

Het document met de titel ‘Mannelijk en vrouwelijk schiep hij hen’ - een citaat uit het bijbelboek Genesis - is geschreven door de Congregatie voor de Katholieke opvoeding, de organisatie verantwoordelijk voor het katholieke onderwijs wereldwijd.

Volgens de Congregatie is het wisselen tussen. of kiezen van een ‘gender’ (seksuele identiteit) onmogelijk, aangezien seksuele identiteit gekoppeld is aan de biologische verschillen tussen man en vrouw. Het document van 31 pagina’s spreekt over een ‘educatieve crisis’ en waarschuwt voor ‘een gender-ideologie die man en vrouw enkel als het product van historische en culturele omstandigheden’ beschouwt. Francis DeBernardo, het hoofd van de Amerikaanse katholieke LHBTI-belangenorganisatie New Ways Ministry, is teleurgesteld: volgens hem bevordert het document ‘haat, onverdraagzaamheid en geweld’ tegen homo’s, lesbiennes en transgenders.

“De titel is veelzeggend, want die suggereert dat je niets aan je geslacht kunt veranderen” zegt Paul van Geest, hoogleraar kerkgeschiedenis aan Tilburg University. Dat de katholieke kerk op deze manier tegen het gendervraagstuk aankijkt zal niemand verrassen, zegt hij. “Het document heeft dezelfde grondtoon als alle andere documenten van de katholieke kerk: het leven is je gegeven. Je kunt je talenten ontwikkelen en je leven ‘maken’, maar voor alles is je leven een gave, en dus ook of je man of vrouw bent.”

‘Mannelijk en vrouwelijk schiep hij hen’ is specifiek gericht op scholen, ouders, studenten en geestelijken en biedt opvoeders en docenten handvaten om kinderen en jongeren ‘een positieve, behoedzame seksuele opvoeding’ te geven, zodat zij ‘de originele waarheid van mannelijkheid en vrouwelijkheid’ kunnen leren. Een woord dat daarbij vaak valt is dialoog: de rooms-katholieke kerk moet het onderwerp gender niet schuwen, maar het gesprek aangaan. “Het is eigenlijk een heel mild document”, vindt van Geest. “Het bevat geen veroordeling, maar een verheldering van de standpunten en steeds weer de uitnodiging om te praten. De Congregatie zegt: dit is onze visie, wat moeten we doen om met elkaar in gesprek te blijven?”

Het is niet toevallig dat het Vaticaan juist nu met dit document naar buiten komt. Oud-president Barack Obama riep de maand juni in 2010 uit tot ‘LGBT Pride Month’: de maand waarin homoseksuelen, lesbiennes, biseksuelen en transgenders hun maatschappelijke verworvenheden vieren. In christelijk Nederland werd het genderdebat vorige maand aangewakkerd toen de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) een speciale liturgie voor transgenders presenteerde, waarin transgenders hun nieuwe naam kunnen vieren en zich kunnen laten zegenen.

Het nieuwe document is niet ondertekend door paus Franciscus en komt van een van zijn ‘ministeries’. Dat is opmerkelijk, vindt Van Geest: ‘De paus heeft er niet zelf een encycliek aan gewijd. Dat heeft hij wel gedaan in bijvoorbeeld de encycliek Laudato si, waarin hij rijke landen bekritiseert om de roofbouw op de natuur omwille van economisch gewin. Dat de Congregatie voor de Katholieke opvoeding en niet de paus aan het gendervraagstuk een stuk heeft gewijd, zegt dus in elk geval dat hij het thema belangrijk vindt, maar niet belangrijk genoeg om er persoonlijk een encycliek aan te wijden.’

