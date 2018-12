Jan Hendriks gaat bisschop Haarlem-Amsterdam opvolgen

Bisschop Punt vertrekt nog niet, maar worstelt al een paar jaar met zijn gezondheid, schrijft hij in de brief. Over twee jaar wordt hij 75, de pensioengerechtigde leeftijd voor bisschoppen. Zij dienen dan hun ontslag in bij de paus. De komende jaren zal de 64-jarige Hendriks, die al sinds 2011 hulpbisschop was in hetzelfde bisdom, al een aantal bestuurlijke taken overnemen.

Het was de uitdrukkelijke wens van bisschop Punt dat hulpbisschop Hendriks hem zou opvolgen. “Al geruime tijd geleden, na een tweede TIA, heb ik dit als verzoek aan de paus voorgelegd.”

Kerkbestuurder

Jan Hendriks groeide op in een katholieke familie in Leidschendam. Op 39-jarige leeftijd werd hij tot priester gewijd voor het bisdom Rotterdam. Vervolgens studeerde hij canoniek recht in Rome, promoveerde, en werd pastoor in Haastrecht. Hij stond aan het hoofd van het grootseminarie van het bisdom Haarlem. Hier leidde hij jonge priesters op: geestelijken met wie hij over enige tijd te maken heeft als kerkbestuurder. Paus Franciscus benoemde Hendriks vorig jaar tot rechter van de Hoogste Rechtbank van de Apostolische Signatuur, een soort Hoge Raad van het Vaticaan. Hij schreef negentien boeken, onder meer over het celibaat en over Maria.

Op zijn blog schrijft de hulpbisschop dat hij zijn best zal doen het in hem gestelde vertrouwen niet te beschamen. “Ik besef goed dat het gaat om een dienst aan de gemeenschap, aan het volk van God, niet om een eer of een positie voor mijzelf.”