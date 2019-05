Italië heeft voortaan zijn eigen pauselijke Robin Hood

Krajewski is kardinaal en pauselijk aalmoezenier: namens paus Franciscus zorgt hij voor de armen in Rome. Afgelopen zaterdag werd hij gebeld: of hij iets kan doen aan de ellende in dat kantoorpand. Vijf dagen eerder was de elektriciteit afgesloten. Krajewski ging naar het pand, verbrak het zegel op de meterkast dat daar door de politie was aangebracht en zette de schakelaar om: er was weer licht.

“Dit is het centrum van Rome. En hier zijn mensen bezig om te overleven”, verantwoordde hij zijn daad tegenover persbureau ANSA. En in de Italiaanse krant Corriere della Sera: “Er wonen hier kinderen. We zouden ons moeten afvragen: waarom belanden zij in zo’n pand? Hoe is het mogelijk dat gezinnen in dit soort omstandigheden moeten leven?”

Gevangenisstraf ‘De pauselijke Robin Hood’, kopte La Repubblica boven het bericht over Krajewski’s actie. Maar niet iedereen ziet de Poolse kardinaal als held. Matteo Salvini, minister van binnenlandse zaken en leider van het populistische Lega Nord, bijvoorbeeld. Die hekelde de actie van Krajewski: “Illegaliteit steunen is altijd verkeerd”, zei hij. Dat de stroom in het kantoorpand – dat eigendom is van de overheid – werd afgesloten, kwam omdat er in de afgelopen maanden voor 300.000 euro aan elektriciteit is verbruikt zonder dat de rekening werd betaald. De kardinaal heeft gezegd dat hij de elektriciteitskosten die vanaf nu in het pand worden gemaakt, wil betalen. Omdat zijn actie illegaal is, kan hij een boete en zelfs een gevangenisstraf opgelegd krijgen. Over die boete zei hij: “Als die er komt, betaal ik. Ik neem de volledige verantwoordelijkheid.”

