Islam uit de eerste hand: een overzicht van de belangrijkste rechtsregels

Hij is al zeven eeuwen dood, maar haalt regelmatig de krant. Bijvoorbeeld toen Mohammed B. zich op hem beriep voor zijn moord op Theo van Gogh, of na de aanslagen in Brussel die Islamitische Staat opeiste onder het citeren van zijn werk.

En laatst nog, toen er boeken van hem opdoken in de gevangenisbibliotheek van Vught, waar terroristen hun straf uitzitten. De schrijver ervan, de Damascener rechtsgeleerde Ibn Taymiyya (1263-1328), is de grondlegger van het jihadisme, zei de Vlaamse jihaddeskundige Montasser AlDe’emeh in De Telegraaf, die het erg riskant vond om die boeken zonder toezicht van een islamitische leraar ter beschikking te stellen aan terroristen. Het CDA stelde Kamervragen, islamdeskundigen spraken van ‘de kat op het spek binden’.

“Allemaal onzin”, zegt Machteld Allan, vertaler en inleider van Ibn Taymiyya’s traktaat ‘Regeren in overeenstemming met Allahs Wet ter hervorming van de herder en de kudde’, dat deze week verschijnt als ‘Bid, vecht en heers’. Volgens Allan gebruikt AlDe’emeh de term jihadisme én Ibn Taymiyya als ‘afleidingsmanoeuvre’. “Jihadisme is een moeizame term, want jihad is nooit het doel, hoe zeer salafisten deelname eraan ook verheerlijken. Jihad is het middel om een staat op te tuigen die de bepalingen van Allah’s Wet kan opleggen. Zo’n shariastaat is het doel. En die arme Ibn Taymiyya wordt weer eens beschuldigd van de zonden van de hele islam. Terwijl alles wat hij over de jihad zegt, keurig is ingebed in de Koran en de Soenna van de profeet Mohammed. Hij steggelde wel met andere rechtsgeleerden, maar dat ging voornamelijk over theologische kwesties. Over de jihad zijn alle orthodoxe rechtsscholen het in essentie met elkaar eens. Als je als moslim bezwaren hebt tegen de jihad, moet je daarom bij de profeet zijn, niet bij Ibn Taymiyya.”

Als de machthebber zich afkeert van de betere en meer geschikte man en een ander kiest vanwege verwantschap tussen hen, vanwege een vriendschap, een gedeelde achtergrond, rechtsschool, soefi-orde of nationaliteit zoals Arabierendom, Perzendom, Turkendom of Griekendom, of omdat hij smeergeld van hem ontving, materieel of in de vorm van diensten, of vanwege nog een andere reden, bijvoorbeeld vanwege oud zeer in zijn hart tegen de betere man of vijandschap tussen hen beiden: hij is een verrader van Allah en van de profeet van de gelovigen. Hij is een grijze zone binnengegaan die de Allerhoogste in de volgende woorden heeft verboden: ‘Jullie die geloven! Wees niet ontrouw aan God en de profeet en de dingen die jullie toevertrouwd zijn [amānāt] terwijl jullie beter weten.’

“Hij was nogal een Prinzipienreiter die geen blad voor de mond nam. Ik begrijp heel goed waarom de salafisten hem zo leuk vinden: hij gaf geen krimp tegenover de politieke en religieuze machtselite. Hij schreef gewoon dat ze in zijn ogen Allah en de profeet verraadden met hun vriendjespolitiek, al belandde hij daardoor in een kerker. Wij zouden hem misschien een gewetensgevangene noemen. Voor salafisten is hij een martelaar.”

Historica en arabiste Allan begon haar vertaling als opmaat naar haar proefschrift, maar besloot het als apart boek uit te brengen. “Dit boek gaat niet óver, maar is ván de islam. Wie het leest, kan zich vanuit de eerste hand een mening vormen.”

Al schrijvend

In de ordening en uitleg van al die oude wetsteksten ziet Allan een creatieve schrijver aan het werk. Een man ook die ‘iets tragisch’ had. “Er zit een scherpe filosoof in hem. Maar de islam had de zelfstandige rede helaas afgeschaft, want de rede was verregaand onbetrouwbaar. Wat de mens zelf bedenkt, kan natuurlijk niet op tegen het Woord van Allah. Ibn Taymiyya verpakt zijn filosofie daarom in fatwa’s, juridische adviezen op basis van de Koran en de verhalen over de profeet Mohammed, die hij zo rangschikt dat ze samen een volwaardig politiek-filosofisch betoog vormen. Hij werkte essayistisch: al schrijvend ontwikkelde hij zijn gedachten.”

Het traktaat biedt een overzicht van de belangrijkste rechtsregels. Ook de beruchtste, die al vaker goed waren voor Kamervragen. Zoals die rond ‘sodomie’; homoseksualiteit is een doodzonde, maar over de uitvoering van dat vonnis kun je debatteren, blijkt uit het volgende.

Omslag ‘Bid, vecht en heers’ © TR BEELD

Wat sodomie betreft zeggen sommige rechtsgeleerden dat de straf hiervoor dezelfde is als de straf voor overspel [steniging]. Anderen zijn van mening dat een lichtere straf geldt. De juiste handelswijze, die overeengekomen werd door de Metgezellen: breng beide ter dood, zowel de boven- als de onderliggende partij, ongeacht of ze juridisch aansprakelijk zijn of niet.

De Metgezellen verschilden niet van mening over de doodstraf, maar wel over de manier waarop. Er wordt verhaald op gezag van [Abū Bakr] al-Siddīq dat de profeet gebood hem [de sodomiet] in brand te steken. Op gezag van anderen: gewoon doden. Op gezag van sommigen van hen dat een muur over hem heen geduwd wordt tot hij sterft onder het puin. En weer anderen dat ze op de goorst stinkende plek moeten worden opgesloten tot ze sterven. En nog anderen dat ze op de hoogste muur van het dorp gehesen moeten worden en dan eraf gegooid, gevolgd door stenen, zoals Allah heeft gedaan met het volk van Lot [de inwoners van Sodom]. Dit wordt verhaald op gezag van Ibn ‘Abbās.

En weer een ander relaas zegt: stenig hem. Dit is de opinie van de meerderheid van de salaf [de eerste moslims]. Zij zeggen: omdat Allah het volk van Lot stenigde, moet de overspelige naar gelijkenis van het volk van Lot gestenigd worden, beiden, wanneer ze meerderjarig zijn, ongeacht of ze vrijen of slaven zijn, of dat één van beiden een vrije is en de ander een slaaf. Wanneer één van beide niet meerderjarig is, breng dan een straf toe die minder is dan de doodstraf; stenig alleen bij meerderjarigheid.