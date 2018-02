Is paus Franciscus een leugenaar?

In aflevering 14 aandacht voor de affaire rond bisschop Barros die paus Franciscus maar blijft achtervolgen. De Chileense prelaat zou seksueel misbruik van een bevriende priester hebben toegedekt. De paus noemde die beschuldigingen onlangs tijdens een bezoek aan Chili ‘laster’. In een persconferentie zei Franciscus verder nog dat zich nog geen slachtoffers bij hem hadden gemeld met beschuldigingen tegen de bisschop. En nu blijkt dat de paus al in 2015 wel degelijk een brief heeft ontvangen waarin een slachtoffer de rol van Barros precies uit te doeken doet. Liegt de paus of zit het toch anders in elkaar?

Verder praten Fens en Van der Heijden over de toenadering tussen China en het Vaticaan (waar niet iedereen blij mee is) en over de nieuwe orgaanwet: mag je van de kerk organen doneren of niet?

Beluister hieronder de nieuwe aflevering van De Roomse Loper:

