Is Jezus’ doornenkroon gered van de vlammen in de Notre-Dame?

De doornenkroon is daar misschien wel het meest sprekende voorbeeld van. De kroon – op Jezus’ hoofd geplaatst, kort nadat hij door Pontius Pilatus was overgeleverd om gekruisigd te worden – bestaat uit gevlochten takken en werd, vervat in een gouden schrijn, in de Notre-Dame bewaard. Het reliek was in 326 door Helena, de moeder van keizer Constantijn, meegenomen uit Jeruzalem en kwam in 1238 in handen van de Franse koning Louis IX en belandde uiteindelijk begin van de negentiende eeuw in de Notre-Dame.

Het is het waardevolste en meest vereerde reliek dat in de kathedraal werd bewaard. Komende vrijdag – Goede Vrijdag, de dag waarop Jezus’ dood wordt herdacht – zou het opnieuw aan het publiek worden getoond , samen met twee andere bijzondere relieken: een spijker die gebruikt zou zijn bij Jezus’ kruisiging en een 24 centimeter lang stuk hout dat afkomstig zou zijn van het kruis waaraan Jezus gespijkerd werd.

Spiritueel hart Dat de relieken op deze plek werden bewaard is niet gek: de Notre- Dame is het spirituele hart van rooms-katholiek Frankrijk. In de kathedraal zetelt de aartsbisschop van Parijs. Een van diens voorgangers, bisschop Maurice de Sully, besloot in 1160 samen met Louis IX dat er een nieuwe kathedraal moest worden gebouwd. Het duurde bijna twee eeuwen voordat het gotische bouwwerk werd voltooid. Maar al tijdens de bouw – de kathedraal werd ruim voor voltooiing in gebruik genomen – schreef de kathedraal geschiedenis. In 1185 klonk er de oproep tot nieuwe kruistochten die het Heilige Land weer in handen van de westerse christelijke mogendheden moest brengen. Alles wijst erop dat de bijna acht eeuwen oude ramen de brand niet hebben overleefd De Franse Revolutie bracht aan het einde van de achttiende eeuw flinke schade toe aan de kathedraal, letterlijk en figuurlijk: de rooms-katholieke kerk raakte de kathedraal kwijt, en het pand werd flink beschadigd. Zo werden de borstbeelden van 28 bijbelse koningen in het kerkgebouw onthoofd omdat ze werden aangezien voor Franse koningen. De doornenkroon © Reuters

Iconisch bouwwerk In de vroege negentiende eeuw zorgde Napoleon Bonaparte ervoor dat de kathedraal weer in handen van de kerk kwam en hij koos de Notre-Dame uit om tot keizer te worden gekroond. Dat gebeurde onder het toeziend oog van paus Pius VII. In de loop van de eeuwen werd de Notre-Dame aangepast, verrijkt en gerestaureerd. Wereldberoemd zijn de spectaculaire ronde glas-in-lood-ramen. De ramen – een kleine tien meter in doorsnee – bevatten een groot hoeveelheid bijbelse taferelen en afbeeldingen van apostelen en heiligen. Alles wijst erop dat de bijna acht eeuwen oude ramen de brand niet hebben overleefd. Hetzelfde geldt voor het imposante Cavaillé-Coll-orgel. Meer dan 8000 pijpen telt het, en het werd nog veelvuldig bespeeld. De brand­weer­lie­den strijden nog steeds om onze Notre-Dame te redden. Laten we bidden Michel Aupetit, de aartsbisschop van Parijs Omdat het zo’n iconisch bouwwerk is – of was – dat door vele miljoenen toeristen is bezocht, zou haast vergeten worden dat de Notre- Dame van Parijs in de eerste plaats nog altijd een kerk was waar gelovigen bijeenkwamen. Vier keer per dag een mis, op zondagen zes keer. De aartsbisschop van Parijs, Michel Aupetit, riep maandagavond de Parijse priesters op de klokken van hun kerken te luiden, als oproep tot gebed aan alle gelovigen. “De brandweerlieden strijden nog steeds om onze Notre-Dame te redden. Laten we bidden.”

