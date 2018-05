Is de ramadan nou begonnen of niet?

Tijdens de ramadan eten en drinken moslims niet tussen zonsopgang en -ondergang. Dagelijks wordt het vasten verbroken met een iftar, een feestelijke maaltijd nadat de zon is ondergegaan.

Kun je de maansikkel zien?

De ramadan is de naam van de negende maand op de islamitische kalender. Het begin ervan hangt af van de maanstand. Daarbij gaat het erom of je de maansikkel kunt zien. Of dat zo is, hangt af van waar je op aarde bent. En ook van de vraag of de stroming waartoe je behoort meetapparatuur toestaat of vindt dat je de maan met het blote oog moet waarnemen.

Sommige moslims houden Nederland aan als ijkpunt. Anderen gaan uit van de heilige stad Mekka of van hun moederland: Marokko of Pakistan. De meeste Turken gaan af op astronomisch-meteorologische berekeningen en kunnen de vastendagen in hun agenda zetten.

Zo kan het dat de Nationale Iftar (vanavond in Den Haag) al langer vaststaat. De organisatoren: het Contactorgaan Moslims en Overheid en de Turkse ondernemersvereniging Hotiad. CMO-woordvoerder Rasit Bal kreeg er geen vragen over. "Agendatechnisch bleek dit de beste dag."

Onder Nederlandse moslims groeit de behoefte aan een gezamenlijke start, merkt Bal. "In theorie kunnen we als CMO met een verklaring komen, gebaseerd op een eigen berekening of waarneming. Maar of dat haalbaar is? Ik denk het niet. Achter al die methoden zitten namelijk verschillende theologische onderbouwingen. Mensen zullen hun eigen manier verkiezen."

