Is de Nashville-verklaring discriminerend én strafbaar?

De afgelopen decennia zijn er tal van rechtszaken geweest waarbij religie en discriminatie botsten. In 1987 stond het evangelistenechtpaar Goeree voor de rechter omdat zij op straat claimden dat de Joden de Holocaust aan zichzelf hadden te wijten. Dat mocht van de Hoge Raad. Wat niet mocht is dat het echtpaar deze boodschap ongevraagd via brievenbussen verspreidde. Daarvoor werden de evangelisten strafrechtelijk vervolgd.

Dat geldt ook voor de drie mannen die twee jaar geleden anti-homofolders verspreidden. Zij koppelden homoseksualiteit aan kindermisbruik. De rechter veroordeelde de mannen drie dagen geleden tot een boete van 500 euro. Zij beriepen zich op de vrijheid van meningsuiting en hun religieuze overtuiging, maar volgens de rechter is er een grens aan de vrije meningsuiting en godsdienstovertuiging. In dit geval zijn de uitlatingen ontoelaatbaar en is sprake van groepsbelediging en het aanzetten tot discriminatie van homo’s, oordeelden de rechter.

Erg en minder erg

Een zaak die het meest doet denken aan een eventuele zaak tegen de ondertekenaars van de Nashville-verklaring, is die van Leen van Dijke. Het oud-Kamerlid van de RPF, dat later opging in de ChristenUnie, vergeleek in de jaren negentig homo’s met dieven. “Wij christenen hebben een geweldig kwalijke eigenschap ontwikkeld: we brengen ten onrechte gradaties aan in Gods geboden”, zei Van Dijke tijdens een interview met weekblad Nieuwe Revu. “Alsof je erg en minder erg hebt! Maar waarom zou stelen, bijvoorbeeld uitkeringen pikken van de overheid, minder erg zijn dan zondigen tegen het zevende gebod? Ja, waarom zou een praktiserend homoseksueel beter af zijn dan een dief?”

De Hoge Raad sprak Van Dijke vrij, omdat hij niet de intentie had om homo’s te beledigen. Hij legde volgens de rechters zijn geloofsovertuiging uit.

De ombudsman van de gemeente Den Haag, Peter Heskes, raadt iedereen die zich gediscrimineerd voelt aan om daarvan melding te doen bij een van de anti-discriminatiebureaus in Nederland. De ombudsman die zich onder meer met discriminatie bezighoudt, wil eerst de verklaring goed bestuderen voordat hij kan zeggen of hier sprake is van verboden discriminatie.

Verboden discriminatie? “Ja, niet elke discriminatie is verboden”, zegt Heskes. “Als iemand een privékamer verhuurt, kan zo’n persoon zeggen: ik wil dat type mens niet in mijn huis. In zo’n privésituatie is discriminatie niet fijn, maar niet verboden.”